Фото: vladtime.ru
Учительница одной из уфимских школ родила в учебном заведении ребенка и спрятала его в сумку — младенец не выжил, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Республики Башкортостан.
По информации издания, медики скорой помощи доставили женщину с сильным кровотечением в больницу. В медучреждении она призналась в случившемся. Ребенка в ее сумке обнаружили врачи.
Также уточняется, что женщина уже имеет троих детей. Во время последней беременности на учете у гинеколога не состояла. Женщина также утверждала, что малыш родился мертвым.
В данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Психбольные, еще и в школе с детьми работают, офигеть........... в шоке..............
Может в школе у учителей зарплата маленькая, вот и идут туда такие?
Какие то отбросы общества в школе работают. Потом общество такое получается
Какие то отбросы общества в школе работают. Потом общество такое получается
Да и дома такие же отбросы живут и воспитывают. Вот тогда уже точно такое общество получается.
26.12.2017 13:24
- гость -
Даже из асоциальных семей можно выучить людей, а можно усугубить. Мы сейчас усугубляем
И вроде взрослая тётка, а поступок - на уровне подопечных. Ума нет, считай калека.
Даже из асоциальных семей можно выучить людей, а можно усугубить. Мы сейчас усугубляем
Кто мы? Школа или всё общество в целом?