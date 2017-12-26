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Новости

СМИ: Путин поздравит россиян с Новым годом в необычном формате

, ИА "Амител"
По имеющимся данным, видеообращение президента будет нестатичным

Фото: russkiymir.ru

Поздравительная новогодняя речь Владимира Путина в этом году может уйти от привычного для россиян формата, сообщает dailystorm.ru.

По данным издания, в новогоднем обращении президента на сей раз планируется уйти от статичности, и в итоге ролик будет записан с разных точек и с проходом по Кремлю.

Ранее, напомним, стало известно, что в новогоднюю ночь на станциях московского метро и Московского центрального кольца будет организована прямая аудиотрансляция поздравления главы государства.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

26.12.2017 13:26
- гость -

Уже поздравил.

0  0
26.12.2017 13:29
- гость -

"Я устал, я ухожу!" - быстро удаляясь по коридору в сторону выхода из Кремля....

0  0
26.12.2017 13:32
гость

Надеюсь пожелает учителям финансового благополучия. А депутатам здоровья

0  0
26.12.2017 13:34
- гость -

Ога, опят начнет блажить, что год был трудный, но они выжили и даже в отличии от обычных граждан обогатились.

0  0
26.12.2017 13:34
- гость -

Новость, конечно сногсшибательная, но ведь после того, как с его прямого указания до выборов не допущен Навальный, хоть в стойло его поставь иль стерхом в небо запусти - для людей хлопец будет трусливой нелегитимной хромой уткой...

0  1
26.12.2017 13:36
гость

26.12.2017 13:29
- гость -
"Я устал, я ухожу!"

Так Ельцин в 1999 году поздравлял, но не динамично, наверное устал после вчерашнего

1  0
26.12.2017 13:38
гость

Когда Ельцин в 1999 году сказал что устал и уходит и что главная его ошибка - Чечня, некоторые плакали

0  1
26.12.2017 13:39
acdc

Короче-забацает -"Цыганочку с выходом"

0  0
26.12.2017 13:45
- гость -

Хорошо, что Владимир Владимирович ищет новые форматы поздравления, и обращения к россиянам. Необычный, современный, народолюбивый стиль общения и поздравления с Новым годом, безусловно вызовет шквал опладисментов и восторгов в каждой российской семье сидящих за изобильным и богатым столом.

0  0
26.12.2017 13:45
гость

26.12.2017 13:34
- гость -

Русофобы не совсем люди, это не нормальные люди, с отклонениями. Поэтому для них и белое будет черным. Им хоть сцы в глаза, скажут, что это роса. Им про законные выборы объяснять бесполезно, они власть меняют с помощью государственных переворотов. Синдром Саакашвили

1  0
26.12.2017 13:48
Саныч

местная либерасня возбудилась

1  0
26.12.2017 13:52
М

ну вкус и цвет как говорится товарищей нет, кому-то хочется чтоб сисян поздравлял)

1  0
26.12.2017 13:57
- гость -


26.12.2017 13:34
- гость -

Новость, конечно сногсшибательная, но ведь после того, как с его прямого указания до выборов не допущен Навальный,...

Это вам Лешка на своем канале сказал???

1  0
26.12.2017 13:57
- гость -

http://my-files.ru/Get/l34dtd/nb.jpg/thumb600.jpg

0  0
26.12.2017 13:59
- гость -

Конституция России в статье 32 устанавливает: «Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда».

При этом в статье 15 Конституции России утверждается: «Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации».

А в статье 2 Конституции России говорится: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства».

Значит, не могут избираться в Президенты России только те, кто содержится в местах лишения свободы по приговору суда. Те же, кто сейчас пребывают в СИЗО, ожидая приговора, могут участвовать в выборах и избираться в Президенты России.

Но вот СМИ нам сообщают о том, что ЦИК на заседании 25 декабря отказался регистрировать Навального из-за отсутствия у него пассивного избирательного права: у политика есть непогашенная судимость по тяжкой уголовной статье

0  1
26.12.2017 14:03
- гость -

Путин пообещал освободить от налогов олигархов, вернувших бизнес в Россию.

0  0
26.12.2017 14:06
гость

26.12.2017 13:57
- гость -

Какой хороший плакат Мао Дзэдуна. А ведь коммунисты Китая походу своего добились. Вторая экономика мира, которая сейчас растет быстрей, чем первая. Месяц назад к ним президент первой экономики мира приезжал, уговаривал газ купить. Правда я не думаю, что это от того, что у них государственный строй такой ловкий, скорее связано, что народу много и то, что политику в мире сейчас определяют страны-русофобы, которые вынуждены перед Китаем либезить, выбирая из двух зол

0  0
26.12.2017 14:11
- гость -

26.12.2017 13:34
- гость -


Верите ли вы, что бывший подсудимый станет будущим президентом, а бывший президент станет будущим подсудимым?

0  0
26.12.2017 14:13
гость

26.12.2017 13:59
- гость -

Здравствуйте, конституционный судья. Говорят у вас зарплаты большие, поэтому вы так хорошо законы знаете. А в Памфилова получается 15 страниц Конституции изучить не может? Как она уполномоченным по правам человека работала?

0  1
26.12.2017 14:14
- гость -


26.12.2017 13:59
- гость -

Дык, дядя вова на пресс-конференции сказал, что Навального на выборы не допустит (чтобы не бегал как Саакашвили), ЦИК исполнил - очевидно гарант выше Конституции, ведь не боится что его посадют за превышение полномочий...

0  1
26.12.2017 14:15
гость

26.12.2017 13:59
- гость -

Может надо в суд подать? Там наверное одной выдержки из Конституции достаточно будет, чтобы Памфилову на место поставить

0  0
26.12.2017 14:16
месный

26.12.2017 14:13
гость

они там все работают не по закону а по тому что им скажут по телефону сверху

0  1
26.12.2017 14:21
- гость -

Жаль, что новый формат, а не новое лицо

0  0
26.12.2017 14:25
- гость -



26.12.2017 14:15
гость

НЕ смешите - суд дал Улюкаеву 8 лет за то, что он Сечину 2 пальца показал...

0  1
26.12.2017 14:28
- гость -

26.12.2017 13:59
- гость -

Конституцию надо читать полностью, а не то, что понравилось. Статья 81 Конституции РФ: порядок выборов Президента Российской Федерации определяется федеральным законом. Федеральный закон называется: О выборах Президента РФ. Ни как этот закон не обойти.

1  0
26.12.2017 14:30
месный

самое интересное, что в фз N 19-ФЗ в стаье 3 в части 1.1 и 1.2 были приняты только 21.02.2014 согласно которым ЦИК и отказал Навальному в регистрации. Не кажется ли уважаемым, что эти правки были туда внесены соспецом в разрез конституции как раз для вот именно этого случая.

0  1
26.12.2017 14:31
- гость -

НО ЕСТЬ И ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мутко остался на посту главы российского футбольного союза

0  0
26.12.2017 14:33
Сталингулаг

Приходит Путин на выборы и говорит Путину берегись Путин я тебя сейчас победю и спасу Россию от тебя Путин а Путин ему отвечает не победишь ты меня Путин я Путин тебя сам победю Путин и спасу Россию от тебя Путин!

0  1
26.12.2017 14:34
- гость -




"Зачем вам Навальный? Когда у вас есть независимый кандидат против всех Ксения Собчак!" — прокомментировал новость Владимир Путин и засмеялся.

0  0
26.12.2017 14:35
- гость -

26.12.2017 14:30
месный

Я тебе больше скажу. Путин специально заказал на одном из островов Карибского архипелага куклу вуду с внешностью А.Навального. И каждый вечер перед сном тыкает в ее голову иголками. Действие мы уже сейчас наблюдаем. Правда только на адептах Навального. Но мы верим, что дождемся реакции и у Алексея.

1  0
26.12.2017 14:37
гость

26.12.2017 14:30
месный

Со спецом возможно, но никакого разреза с Конституцией нет, все в рамках статьи 81. Чтобы внести поправки в закон надо не много, иметь большинство в парламенте и все

0  0
26.12.2017 14:38
1-ый

АМИК, если Вы хоть немного профессионалы, если у Вас есть хоть капля самоуважения и уважения к своим читателям, если Вам важно что-то делать, если вам что-то говорит слово ЖУРНАЛИСТ, напишите правду или хотя бы как можете о вчерашнем решении ЦИК.
Я обещаю навсегда забыть наш ВАШ портал и более не читать ваши новости, если сегодня 26.12.17 не будет опубликована правдивая информация про продажную работу ЦИК.

0  1
26.12.2017 14:39
- гость -

А вы знаете, что Краснодарскую судью Елену Хахалеву, которая прославилась тем, что потратила два миллиона долларов на свадьбу дочери, заподозрили в попытке побега из России.

«Судья Елена Хахалева имеет грузинский паспорт. И уже готова рвануть из страны. На этот паспортишко, с измененной фамилией уже открыты счета и оформлена недвижка за рубежом», — сообщает популярные telegram-канал Just the Judge.

0  0
26.12.2017 14:42
гость

Ну мы ведь все знаем, что Навальный (Грудинин, Зюганов, Жириновский) хочет во власть, чтобы попасть к кормушке?

0  0
26.12.2017 14:44
гость

26.12.2017 14:39
- гость -
Судья Елена Хахалева имеет грузинский паспорт.

Вот так и чувствовал, что именно грузинский. Там Саакашвили коррупцию победил, туда они и бегут

1  0
26.12.2017 14:46
- гость -

Навальненок шантажировать стал? Куда катится мир...

1  0
26.12.2017 14:47
- гость -

26.12.2017 14:42
гость

А нынешний гарант их храбро от неё отталкивает, ибо своим мало!

0  0
26.12.2017 14:48
месный

26.12.2017 14:37
гость

не буду повторять за гостем 26.12.2017 13:59 - читайте сами там, чуть выше тут-же.

0  1
26.12.2017 14:52
гость

26.12.2017 14:38
1-ый

А что там может быть интересного, сослались на статью 3 закона о выборах Президента, который принят в соответствии со ст. 81 Конституции и все.
А вот если слово ПРАВДА для вас что то значит, скажите правду, вы ведь тоже думаете, что Навальный (Грудинин, Зюганов, Жириновский) хочет во власть, скорее всего, чтобы попасть к кормушке?

1  0
26.12.2017 14:54
гость

26.12.2017 14:48
месный
&#65532;
&#65532;&#65532;не буду повторять за гостем 26.12.2017 14:37 - читайте сами там, про статью 81 Конституции

0  0
26.12.2017 14:54
месный

вот ещё интересное дело киров леса начали фабриковать 18 июля 1013 года, а 21.02.2014 были внесены изменения в N 19-ФЗ, а потом начали фабриковать дело ив-роше 30 декабря 2014

0  1
26.12.2017 14:58
гость

26.12.2017 14:54
месный

Я тоже думаю, что всех кого посадили за воровство или коррупцию, надо выпустить, ведь если они из оппозиции, то значит дела были сфабрикованы

1  0
26.12.2017 15:01
- гость -

Кстати, знаете, как экономический спад чиновники превращают в рост?

Смотрите, что они придумали. Минэкономразвития пересчитало данные, используя для этого не среднюю, а медианную оценку. Попросту говоря, чиновники Минэкономразвития предложили не учитывать в расчётах показатели отраслей, которые продемонстрировали аномально низкий или высокий рост. В результате у Минэка получилось, что в обрабатывающих производствах промышленности, где спад был зафиксирован даже б&#243;льшим, чем в целом по всей промышленности (на 4,7% по сравнению с упомянутыми выше 3,6%), был отмечен… рост на 2,8%(!). Вот так вот: вместо минус 4,7% получили плюс 2,8%.

0  0
26.12.2017 15:01
месный

26.12.2017 14:54
гость

и что статья 81, это не значит, что федеральные законы должны противоречить конституции, а противоречат они как раз тому что привёл гость в 26.12.2017 13:59

0  1
26.12.2017 15:01
- гость -


26.12.2017 14:58
гость

ты про табуреткина с его шмарой?

0  0
26.12.2017 15:03
- гость -

26.12.2017 14:42
гость
Ну мы ведь все знаем, что Навальный (Грудинин, Зюганов, Жириновский) хочет во власть, чтобы попасть к кормушке?

Это новый гоблинский лозунг?

0  0
26.12.2017 15:03
- гость -

26.12.2017 14:58
гость

Если про сердюкова с васильевой, то их уже отпустили. Бельянинов даже под суд не попал.

0  0
26.12.2017 15:03
гость

И вообще, если у нас власть кого осуждает, значит она против них, а они против власти, то есть в оппозиции. А раз они в оппозиции, значит дела, скорее всего сфабрикованы. Отсюда вывод, на всех кого осудили, дела сфабрикованы?

0  0
26.12.2017 15:04
гость

26.12.2017 15:03
- гость -

Ну, а по сути, мы знаем, что что Навальный (Грудинин, Зюганов, Жириновский) хочет во власть, чтобы попасть к кормушке?

0  0
26.12.2017 15:06
гость

26.12.2017 15:03
- гость -

Нет, это про тех, кто под суд попал. Ведь получается, если у нас власть кого осуждает, значит она против них, а они против власти, то есть в оппозиции. А раз они в оппозиции, значит дела, скорее всего сфабрикованы. Отсюда вывод, на всех кого осудили, дела были сфабрикованы?

0  0
26.12.2017 15:08
гость

26.12.2017 15:01
- гость-

Не знаю, кто это, это просто логическое рассуждение. Если власть кого осуждает, значит она против них, а они против власти, то есть они в оппозиции. А раз они в оппозиции, значит дела, скорее всего сфабрикованы. Отсюда вывод, на всех кого осудили, дела были сфабрикованы?

0  0
26.12.2017 15:08
- гость -

26.12.2017 15:04
гость

кто это мы? ты свое мнение общим то не делай.

0  0
26.12.2017 15:14
гость

26.12.2017 15:08
- гость -

Я тебе свое мнение не навязываю, я спрашиваю, ответить можешь? Я считаю, что Навальный (Грудинин, Зюганов, Жириновский), скорее всего, хочет во власть, чтобы попасть к кормушке. А ты думаешь, чтобы тебе жизнь облегчить?

0  0
26.12.2017 15:16
Леня

Помахал бы ручкой и свалил бы хотя бы до марта

0  0
26.12.2017 15:20
- гость -

Чую, что не только я полжизни с под ним прожил, но дети не меньше ничего лучше 9или хотя бы другого) не увидят..

0  0
26.12.2017 15:23
месный

26.12.2017 15:14
гость

возьмём, например, сша, германию, францию, италию , да ту-же австралию - там тоже есть правительство, есть чиновники и есть кормушка, какже без неё-то, но вот только почему-то там людям жить дают нормально , а не обдиратают до последнего, почему-то там есть социалка реальная, а не для галочки, почемуто здравоохранение нормальное и образование, есть работа для тех кому больше 40лет. Как так-то? И ведь не у вех есть столько полезных ископаемых как у нас.

0  1
26.12.2017 15:24
гость

Может еще много веселого увидим, если власть поменяется. Может еще даже постреляют. Было время

0  0
26.12.2017 15:27
- гость -

26.12.2017 15:08
гость
------------------------
У вас в суждения логическая ошибка, так называемая ошибка "Non sequitur". В любом учебнике по логике есть её описание, почитайте, там с примерами и задачками. Думаю вам будет интересно.

0  0
26.12.2017 15:30
- гость -

26.12.2017 15:14
гость

я считаю что
Навальный - хочет вывернуть наружу всю текущую власть.
Грудинин - это вообще никто, вот он на верное на кормушку и идет.
Зюганов и Жириновский - ничего не хотят, и не рвутся они к власти а только вид делают.

0  0
26.12.2017 15:33
гость

26.12.2017 15:23
месный
есть чиновники и есть кормушка, какже без неё-то. И ведь не у вех есть столько полезных ископаемых как у нас.

А когда у нас жили, лучше, чем на Западе? При ком? Не при ком. И никогда Западу не хотелось, чтобы мы жили даже также. В том числе, потому что мы самая большая страна в мире, а значит потенциальный конкурент. Нам тысячу лет создавали проблемы и не будут создавать только тогда, когда мы перейдем в разряд фактической колонии. Допускаю, что Навальный может перевести РФ в разряд фактической колонии, но не уверен, что это нам поможет, Украине пока не помогло

0  0
26.12.2017 15:34
1-ый


26.12.2017 14:52
гость

26.12.2017 14:38
1-ый

А что там может быть интересного, сослались на статью 3 закона о выборах Президента, который принят в соответствии со ст. 81 Конституции и все.
А вот если слово ПРАВДА для вас что то значит, скажите правду, вы ведь тоже думаете, что Навальный (Грудинин, Зюганов, Жириновский) хочет во власть, скорее всего, чтобы попасть к кормушке?

Вы серьезно? для Вас это неинтересно?
Почему я полгода читал подробности о выборах президента США, но о выборах президента моей страны информации нет?
Кто решил, что мне интересно читать о забытых красных стрингах в мужском туалете или другие выдуманные новости, но не нужно знать о потерпевшем неудачу кандидате в президенты РФ?
Я хочу знать о важных событиях, происходящих в политике и не только! но знать не дозами, которые отмеряют политологи и психологи, а все, как есть! Ну, а выбор, кто негодяй, а кто только пытается им стать, я сделаю сам, поверьте!))

И, если это Вас так интересует, то да - слово ПРАВДА для меня кое-что значит! Только в списке фамилий вы забыли добавить еще одну! Ту, которую носит человек, что боится эту кормушку потерять!
С уважением, 1-ый.

0  0
26.12.2017 15:34
месный

26.12.2017 15:24
гость

если от котла стало пара не хватать то нужно не дров подбрасывать и гайки закручивать, а разбираться с тем, что в нутри, потому как это черевато тем, что в один прекрасный момент вот это последнее полено или оборот гаек превысит прочность всей конструкции и оно рванёт так, что мама не горюй. И кто в этом виноват, тот кто в котле или кто дров подбрасывал да гайки закручивал?

0  0
26.12.2017 15:35
- гость -

26.12.2017 15:27
- гость -

"Ну, а по сути, мы знаем, что вы голубой?"

По вашему в этом вопросе нет никакой логической ошибки?

0  0
26.12.2017 15:36
гость

26.12.2017 15:30
- гость -

я считаю что
Навальный - хочет вывернуть наружу всю текущую власть.

Два замечания, во-первых, хочет вывернуть наружу всю текущую власть и хапнуть.
Во-вторых, я вам полностью верю, такие, как вы, делали революцию с горячим сердцем и чистыми руками. Но потом руки марались

0  0
26.12.2017 15:39
- гость -


26.12.2017 15:33
гость

про ужасы 90-х еще забыл сказать, а так все правильно украина, не жили хорошо и не стоит начинать и прочая дичь.

0  0
26.12.2017 15:39
- гость -

26.12.2017 15:30
- гость -
------------------------
Добавлю про Грудинина, чтобы сомнений, что это кремлёвская подставная утка, не было.
- С 1997 года трижды избирался депутатом Московской областной Думы от «Единой России», где работал до 2011 года.
- В 2000 году был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

0  0
26.12.2017 15:40
месный

26.12.2017 15:33
гость

По каким показателям мы самая большая страна в мире? По уровню жизни, по ВВП на душу населения, по образованию, может по медицине, может по рабочим местам, может по законам которые для всех одинаковы? Ах да - по площади.

0  0
26.12.2017 15:44
гость

26.12.2017 15:35
- гость -
"Ну, а по сути, мы знаем, что вы голубой?"
По вашему в этом вопросе нет никакой логической ошибки?

Конечно есть, потому что мы этого не знаем. Более того, мы почти точно знаем, что это не так, так как мы используем слово либераст в отношении носителей западных ценностей.
А в том что Навальный (Грудинин, Зюганов, Жириновский) хочет во власть, чтобы попасть к кормушке, мы, скорее всего, знаем. Разницу уловили?

0  0
26.12.2017 15:45
гость

26.12.2017 15:40
месный

По площади и по энергетическим ресурсам на душу населения, то есть по потенциалу

0  0
26.12.2017 15:47
- гость -

26.12.2017 15:45
гость

И фигле тебе эта площадь? Что ты с ней делать собрался?

0  0
26.12.2017 15:49
- гость -

26.12.2017 15:45
гость
то есть по потенциалу

Куда ты собрался прикладывать этот потенциал?

0  0
26.12.2017 15:49
гость

26.12.2017 15:34
1-ый

Вы как то ловко отюлили от ответа. Я спросил, согласны, что Навальный (Грудинин, Зюганов, Жириновский), скорее всего, хочет во власть, чтобы попасть к кормушке? Ответа я не увидел

0  0
26.12.2017 15:49
гость

26.12.2017 15:49
- гость -
Куда ты собрался прикладывать этот потенциал?

А ты куда?

0  0
26.12.2017 15:50
гость

26.12.2017 15:47
- гость -
И фигле тебе эта площадь? Что ты с ней делать собрался?

А ты че собрался? Раздавать?

0  0
26.12.2017 15:51
- гость -

26.12.2017 15:44
гость

"... так как МЫ используем слово либераст в отношении ..."

Кто это МЫ? это ваша шайка Троллей?

0  0
26.12.2017 15:51
- гость -

26.12.2017 15:49
гость

Полагаю, что вопрос про Великую Сверхдержаву исчерпан?

0  0
26.12.2017 15:52
гость

26.12.2017 15:39
- гость -

Ну вот, ты сам все знаешь

0  0
26.12.2017 15:52
- гость -

26.12.2017 15:50
гость
Нет, не раздавать. А просто не визжать о "величии".

0  0
26.12.2017 15:53
месный

26.12.2017 15:45
гость

и как этот потенциал используется? Вот как энергетические ресурсы используются мы знаем - по квитанциям за электричество, газ, отопление. И по тому куда вырученные средства деваются.

0  0
26.12.2017 15:53
гость

26.12.2017 15:51
- гость -
Кто это МЫ? это ваша шайка Троллей?

это ваша шайка Троллей

0  0
26.12.2017 15:53
1-ый

26.12.2017 15:40
месный
Вы, по-моему, один из последних комментаторов на ресурсе, кто еще продолжает оставлять здесь посты!
За что Вам огромный респект.
Помню те времена, когда общение в комментах было живое и интересное. года с 2014 стали жестко тереться мнения людей и баниться комментаторы. Тогда я почти перестал писать. Сегодня я иду дальше - пытаюсь вступить в диалог с Редакцией, но ей мне нечего ответить((
Где Вы черпаете силы, чтобы доказывать и писать тут один против кодлы!))

0  0
26.12.2017 15:53
ололо

месный, ты все законы знаешь, сообщи Лёхе, что по 32-ой статье Конституции ему надо на выборы в сельсовет идти, а не в Президенты

0  0
26.12.2017 15:54
гость

26.12.2017 15:52
- гость -
Нет, не раздавать. А просто не визжать о "величии".

Ну и не визжи о Величии Запада

0  0
26.12.2017 15:54
- гость -

26.12.2017 15:53
месный

Керимов этот потенциал в чемоданах в лягушандию вывез.

0  0
26.12.2017 15:55
- гость -

26.12.2017 15:54
гость
Ну и не визжи о Величии Запада

Ты считаешь, что Запад не велик?)

0  0
26.12.2017 15:55
гость

26.12.2017 15:51
- гость -

Я тоже думаю, что США - Великая Сверхдержава. Только бы не перенапряглась

0  0
26.12.2017 15:56
гость

26.12.2017 15:55
- гость -
Ты считаешь, что Запад не велик

Думаю, не так велик, как ты об этом визжишь

0  0
26.12.2017 15:56
ололо

единичный, ***li ты ноешь? слышал песню?

0  0
26.12.2017 15:57
- гость -

26.12.2017 15:55
гость
Только бы не перенапряглась

Ахаха, США уже 70 лет разваливается да загнивает..но загнить не может)

0  0
26.12.2017 16:00
- гость -

26.12.2017 15:53
гость

ну тогда нужно писать
"... так как ВЫ используем слово либераст в отношении ..."

0  0
26.12.2017 16:08
1-ый


26.12.2017 15:49
гость

26.12.2017 15:34
1-ый

Вы как то ловко отюлили от ответа. Я спросил, согласны, что Навальный (Грудинин, Зюганов, Жириновский), скорее всего, хочет во власть, чтобы попасть к кормушке? Ответа я не увидел

Ок!
если я правильно понял Ваш , то я не согласен!
Зюганов и Жириновский не хотят попасть во власть! они уже там... пожизненно. То есть, по-вашему, у кормушки
Грудинин... я не знаю, как кандидат в президенты провальная единица. Не думаю, что он верит в победу. Он просто нужен для яркости декораций театра под названием "предвыборная гонка". К тому же он был во власти и, с его слов, добровольно покинул правящую партию. Так что он не хочет. Он выполняет другую функцию
Навальный. он уже и не кандидат, так что о его желании подойти к кормушке говорить неактуально! НО! он единственный, кто занимался предвыборной деятельностью и не прекращает этого делать. Зачем? кормушки не увидит лет 6 - это гарантия! А, может, его и не кормушка интересовала?!))

А, если кормушкой Вы называете именно президентское кресло, то я опять не согласен, уж извините! На место президента по описанным выше причинам пытался попасть только один из Вашего списка!
С уважением.

0  0
26.12.2017 16:31
- гость -

Ксюша в интервью каналу Интер назвала ЕДИНСТВЕННУЮ причину несменяемости власти: её крестный папик боится суда!

0  0
26.12.2017 16:35
- гость -

так что будет как у чаушески или мугабы с передачей власти заму крокодилу. третьего не дано! (

0  0
26.12.2017 16:45
месный

26.12.2017 16:35
- гость -

дак уже было

0  0
26.12.2017 17:25
bagum

Ещё не все старожилы покинули амик, приятно видеть.

0  0
26.12.2017 17:33
1-ый

0  0
26.12.2017 17:39
ололо

ответ шедеВральный! следим за руками...
===================
"Я спросил, согласны, что Навальный ... хочет во власть, чтобы попасть к кормушке?"

"Навальный. он уже и не кандидат, так что о его желании подойти к кормушке говорить неактуально! "

0  0
26.12.2017 17:44
1-ый


26.12.2017 17:39
ололо
кормушка у свиней и птиц. Хочешь ответ - задай вопрос.

0  0
26.12.2017 17:49
Гонец из Пензы

"Я спросил, согласны, что Навальный ... хочет во власть, чтобы попасть к кормушке?"
==============
по такой ущербной логике, любой кто собирается во власть стремится к кормушке.
а надо, чтобы власть перестала быть кормушкой. для этого власть надо менять регулярно, как трусы или носки и сажать надолго, тех кто злоупотреблял. тогда будет ответственность и страз её неминуемого наступления.
поэтому, надо срочно пинать под зад приросших к кормушке сейчас, и менять власть на выборах регулярно.

0  1
26.12.2017 17:49
Гонец из Пензы

*страз - страХ

0  1
26.12.2017 17:53
1-ый

ололо,

"Я спросил, согласны, что Навальный ... хочет во власть, чтобы попасть к кормушке?"

"А, если кормушкой Вы называете именно президентское кресло, то я опять не согласен, уж извините! На место президента по описанным выше причинам пытался попасть только один из Вашего списка!"

вот этот ответ Вас не устроил. В приведенной цитате из моего поста есть ответ на Ваш вопрос. Уточните, пожалуйста, о какой кормушке идет речь?

0  0
26.12.2017 18:32
ололо

Дб, ...
я не вёл речь о кормушке, я лишь цитировал
а вот у тебя о какой кормушке идет речь?
"На место президента по описанным выше причинам пытался попасть
только один из Вашего списка!"
и кто этот "один ... из списка"?

0  0
26.12.2017 18:36
- гость -

а ты не можешь вычислить одного из четырех, если троих уже исключили?
тогда на горшок и спать!

0  0
26.12.2017 18:41
ололо

ещё один дб,
вычисли и напиши?

0  0
26.12.2017 18:44
- гость -

не рви пукан, ты не осилишь полемику! ты не способен

0  0
26.12.2017 18:55
ололо

слился? какая полемика? до четырёх сосчитать попробуй для начала

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