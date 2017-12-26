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Новости

Ученые выяснили, что супружеские пары живут счастливее, чем одиночки

, ИА "Амител"
Исследование провели ученые из Великобритании

Фото: pixabay.com

Ученые из Великобритании провели исследование и выяснили, что семейная жизнь делает людей счастливее, они получают от жизни больше удовольствия, чем одинокие люди. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Исследователи сравнили ощущения около 30 тысяч британских супружеских пар и около 350 тысяч граждан Соединенного Королевства, которые или не состоят в отношениях, или не живут вместе со своими партнерами.

Ученые провели анализ уровня их морально-психического состояния и субъективную оценку собственного статуса. Оказалось, что семейные люди намного счастливее одиноких, даже если супруги немолоды, в браке уже много лет и чувства со временем притупились.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

26.12.2017 14:44
- гость -

С афровеликобританцами?

0  0
26.12.2017 15:27
- гость -

фото - на что намек?))))

0  0
26.12.2017 15:40
- гость -

Скажите это девушке, которой муж руки топором отрубил.

0  0
26.12.2017 16:00
- гость -

Сказал бы иначе: Веселее живут супружеские пары, чем одиночки

0  0
26.12.2017 16:02
- гость -

На фото тот самый британский ученый с женой?

0  0
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