Ученые из Великобритании провели исследование и выяснили, что семейная жизнь делает людей счастливее, они получают от жизни больше удовольствия, чем одинокие люди. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Исследователи сравнили ощущения около 30 тысяч британских супружеских пар и около 350 тысяч граждан Соединенного Королевства, которые или не состоят в отношениях, или не живут вместе со своими партнерами.
Ученые провели анализ уровня их морально-психического состояния и субъективную оценку собственного статуса. Оказалось, что семейные люди намного счастливее одиноких, даже если супруги немолоды, в браке уже много лет и чувства со временем притупились.
Комментарии
С афровеликобританцами?
фото - на что намек?))))
Скажите это девушке, которой муж руки топором отрубил.
Сказал бы иначе: Веселее живут супружеские пары, чем одиночки
На фото тот самый британский ученый с женой?