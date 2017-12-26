Губернатор Алтайского края Александр Карлин и его супруга Галина расскажут о своей семье и традициях в канун Нового года. Такой необычный разговор, да еще за лепкой пельменей, пройдет на телеканале "Катунь 24".
Глава региона расскажет о традициях встречи Нового года и о семейной жизни. Отметим, что Александр Карлин крайне редко появляется в СМИ и на публичных мероприятиях с супругой. Она работала нотариусом в Москве. А сейчас на заслуженном отдыхе.
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Эфир программы "Встречи с губернатором" будет транслироваться на телеканале "Катунь 24" в субботу, 30 декабря, в 12 часов и в воскресенье, 31 декабря, в 19 часов.
Комментарии
Неужели, кому то будет интересно это смотреть?
Катунь в Москву на съемки поедет или Карлин с женой сюда на гастроли приедет?
Какие они все таки душки. Простая российская семья за традиционным новогодним занятием, приготовлением исконно русского блюда, которому позавидуют даже китайцы.
Как бы Карлину о своей семье рассказать? Может, чем помог бы? Глаза у него добрые
Катунь в Москву на съемки поедет или Карлин с женой сюда на гастроли приедет?
По скайпу свяжутся)
Паренек на последних "выборах" получил от населения края более 70%! Так, что имеет полное право глумиться ...
Народный Губернатор, избранный народом ведет достойно и человечно. Не чванлив и сдержан в разговоре. Обязательно посмотрю, проанализирую.
Я тоже хочу пельмени! Но вот беда - зарплаты хватит только на коммуналку и китайскую лапшу.
китайская дорогая. ролтон вот нормально
Обычную купи. Дешевле будет.
а куда кот сапоги дел
съел. пишут же что лапша дорогая
14:17) Совсем больной(ая)????
медицина же платная
подвезли со столовки и разложили
медицина платная, лапша дорогая, коммуналка дорогая, и попробуй мяса на эти пельмени купи. говядина вообще золотая. так что о чем это всё непонятно
Может,не совсем по теме))) Хочу поздравить всеми нами любимый Амик с наступающим новым годом! Пожелание одно- научиться быть независимыми!!( не удалять неугодные комментарии и не добавлять свои к новостям, искажая действительность)
26.12.2017 14:17
- гость -
Как ни странно, для губернатора ценны другие качества: ум, энергичность, ответственность, честность. А от сдержанности прокурора народу не сытно и не тепло.
1 января пойду в гости к нему на пельмени. Такой добры дядечка думаю что угостит пельмешка и. Возьму с собой четок.
Было бы время со многими поспорил бы. Но у вас времени больше, вы переспорите...
Могу сравнить с другими регионами. Ваш глава много строит школ и прочих нужных заведений, а комментаторы строят умные упреки. в этом комментаторы лучше меня
Вау! Так я богач! Пожалуй, вы правы, коллеги: китайская лапша - это непозволительная роскошь. Если ролтоном затариться, то еще и на хлебушек хватит! Живем!
Лучше обычные рожки сварить. пачка 400 г 20 рублей. плюс 17 рублей на маргарин. два дня питаться можно на 37 рублей.
точно. слеплю-ка я сегодня пельменей на ужин. наколешт горячий пельмешек на вилочку, обмакнешь в сметанку , да в рот. и компотиком запьешь. ... мммм. праздник живота