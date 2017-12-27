Шоу "Новогодние каникулы" в лучших традициях настоящего российского цирка пройдет в Барнауле с 28 декабря по 7 января. Это отличный повод в праздничные выходные отдохнуть и развлечься вместе с семьей. Увлекательная программа со множеством разнообразных номеров и поздравлением от Деда Мороза понравится как детям, так и взрослым.
Двухчасовая программа включает в себя выступление воздушных гимнастов на ремнях и великолепного жонглера Владимира Туркина, постановку "Пьеро", в которой артист покажет захватывающий баланс на стульях. Также зрителей ждет номер "Иллюзионная трансформация", где артист цирка буквально перевернет все представления о реальности. Безумно порадует не только детей, но и взрослых завораживающий номер "Космические мыльные пузыри", который поражает своей масштабностью и красотой. И, конечно, будет несколько номеров с животными – это аттракционы "Медвежий цирк", "Театр Королевских пуделей" и другие. Животные под руководством дрессировщицы Ольги Турниковой приведут в восторг своими цирковыми навыками, не оставив никого равнодушным. Добавит адреналина захватывающее выступление колумбийского коллектива мотокаскадеров в Шаре Смелости – это невероятные трюки в закрытой металлической сфере. А какой цирк без смеха? Юмористическое шоу от клоуна в четвертом поколении Александра Сазанова наверняка понравится всему залу.
Возрастная категория циркового представления 0+. Каждому ребенку до 10 лет по купленному билету будет вручен подарок от Деда Мороза!
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