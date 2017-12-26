Бесплатный вход предложат своим посетителям 77 московских музеев, сообщает портал Regnum.ru.
Не платить за музеи можно будет со 2 по 7 января. Так, в Новом Манеже продолжится выставка "Необъятный Рязанов", посвященная 90-летию режиссера Эльдара Рязанова.
А в музее М.И. Цветаевой будет идти выставка "Где мой дом?", которая приурочена к 125-летию поэтессы.
Также не платить за билет можно будет в Доме Высоцкого на Таганке, где представлена экспозиция "Зимний калейдоскоп". 7 января в музее-заповеднике "Коломенское" состоится уличный праздник "Святки в Коломенском".
Следует знать, что некоторые площадки можно посетить только по предварительной записи.
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А Алмазный фонд?