Цирк! Цирк! Цирк! Сколько радости в этих словах. С детства мы помним ту неподдельную радость и восторг, когда воздушный гимнаст парит под куполом, а силачи поднимают тяжелые гири. Огни цирка всегда манили и были загадочными, а его закулисье и по сей день остается тайной. Amic.ru предлагает вам вспомнить детство и подарить волшебство своим детям — посетить гастроли Российского цирка в Барнауле. Представления идут ежедневно до 8 января. Мы подарим три пригласительных на две персоны тем, кто сможет правильно ответить на все вопросы нашего теста. Итоги подведем 28 декабря. Удачи!
Комментарии
Цирк это жестокость к животным, ложь зрителям, сокрытие преступлений. Задумайтесь, что творится за кулисами и не водите туда своих детей.