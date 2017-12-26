В ночь с 25 на 26 декабря 2017 года верхние квартиры пятиэтажного дома на улице Сухэ-Батора, 12 залило дождем. Строители, производившие капитальный ремонт крыши, вечером ушли, не потрудившись закрыть от дождя вскрытую ими кровлю. Об этом Amic.ru сообщил житель этого дома Дмитрий.
Мужчину возмущает тот факт, что за несколько дней до этого передавали штормпрогноз и дождь. "И несмотря на это, они даже полиэтиленом не потрудились укрыть крышу", — утверждает Дмитрий.
По его словам, пострадали жильцы четвертого и пятого подъездов. Люди проснулись в четыре утра, когда просочившаяся вода начала литься на головы спящих.
"Мы позвонили и в управляющую компанию, и в фонд капремонта. Днем к нам пришли работники управляющей компании и прораб подрядной организации. Он очень возмущался — мол, чего вы звоните в фонд капремонта? А мы что, радоваться теперь должны такому сюрпризу под Новый год?" — возмущается Дмитрий.
По словам мужчины, к ремонту крыши подрядная организация приступила примерно месяц-полтора назад.
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