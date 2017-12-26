Фото: finmagazine.ru
Компании Visa и Mastercard исключены из созданной под эгидой Центробанка РФ ассоциации "Финтех", передает РИА "Новости" со ссылкой на газету "Ведомости".
Источники издания заявили, что данное решение было принято в связи с тем, что ассоциация работает над значимыми государственными проектами, а Visa и Mastercard являются иностранными компаниями.
В данный момент на сайте "Финтеха" Visa и Mastercard не указаны среди участников ассоциации.
Также со ссылкой на одного из участников "Финтеха" отмечается, что отказ от сотрудничества с компаниями продиктован вопросами безопасности.
Ассоциация "Финтех" была создана в конце 2016 года. Ее учредителями выступили Центральный Банк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, "Открытие", Альфа-банк, Национальная система платежных карт и Qiwi. Ассоциация в качестве своей главной цели называет разработку и внедрение новых технологий для развития финансового рынка и цифровизации отечественной экономики.
Комментарии
Российским банкам осталось только от SWIFT самим отключиться.
хватит 25 лет маржу по операциям им платить по полтора ярда в год.
это потеря потерь lol
скорее это финтех исключил себя из интернациональных платёжных систем, удобных и потому популярных во всём мире. да и ладно. кому он нужен этот финтех?
Попытка отключения от СВИФТ была в 14 году. Теперь в Российской СВИФТ 362 российских банка. Пострадают только платежи с Америкой и Европой, но ненадолго, т.к. есть еще и Китай. Н, а американцы за нал на МКС, про Европу молчу. Иран столько лет был отключен и выжил))))
Кому в России нужен СВИФТ, да и доллары с евро кому нужны? Так это ваши проблемы либералы и либерасты. По мне так экспорт газа в Европу надо обрезать, чтобы профицита не было, да и курс доллара удесятирить. Нам валюту за бугром не надо прятать, да и задницу геям подставлять не зачем.
Виза-знаю, Мастеркард-знаю, Финтех-незнаю, это кто вообще?
***Иран столько лет был отключен и выжил=== там начался куриный бунт, стало нечего жрать и пришлось прогнуться под штаты- закрыть ядерную программу.