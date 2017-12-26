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Новости

Топилин выступил против подарков для госслужащих

, ИА "Амител"
По мнению Топилина, от традиции дарить чиновникам подарки нужно уходить

Фото: kvedomosti.com

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин выступил против дарения подарков госслужащим, сообщает РИА "Новости".

"Госслужащие не вправе получать подарки в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением подарков, полученных на протокольных мероприятиях или в командировках", — отметил глава ведомства.

По мнению Топилина, от этой практики нужно вовсе уходить. Он сказал, что чиновник может оставить себе подарок, если его стоимость меньше трех тысяч рублей.

 "Мы исходим из того, что от этой практики нужно вообще уходить, неважно, какая это сумма. Я понимаю, когда 8 марта и женщинам дарят цветы, а так, мне кажется, это какие-то уходящие традиции", — подчеркнул министр.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

26.12.2017 15:50
Гастарбайтер едущий

Любой подарок должен расцениваться как взятка и точка. А то развели маразм новоявленые бояре феодалы

0  0
26.12.2017 16:38
гость

А также нельзя дарить подарки врачам, учителям, преподавателям вузов, воспитателям в детских садах их детям на новый год и день рождения...

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