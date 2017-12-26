Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Неожиданный "плюс", пришедший 26 декабря в краевую столицу, доставил хлопот не только барнаульцам, но и снежному городку на площади Сахарова.
Ледяные и снежные фигуры на площади "поплыли", а горки превратились в лужи. Однако уже завтра температура пойдет на понижение.
Что происходит в аномальную погоду на главной ёлке Барнаула, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
на 4 фото елка наклонилась
Я Нострадамус номер 2.
Однозначно.
Как я уже писал на соседнем сайте о то что деньги под новый год на сахарова растают так и произошло. Уплыли 5 милионов. Чинуши прикидываются тупыми не желая закупать пластиковые горки с резиновыми ступенькамии и такие же фигурки. Это же надо один раз заплатить 5 милионов. Но они хотят ежегодно платить по 5 милионов, причем иногда когда потепление то деньги уплывают
Да, убогое зрелище. Особенно на фоне отсутствия снега. Так называемая "елка", особенно вблизи, напоминает что угодно, но не ель.
Да, убогое зрелище. Особенно на фоне отсутствия снега. Так называемая "елка", особенно вблизи, напоминает что угодно, но не ель.
Гастарбайтер, ты резиновые фигуры себе домой покупай,
а горки для детей и композиции должны быть изо льда.
Все растаять не успеет, уже к ночи похолодает
Деньги получили и успокоились. При СССР лед летом хранили до июля в ямах, закрыв сверху соломой. Надо обложить бумагой, сеном, сверху закрыть пленкой и сохранится.
ща ветерком шлифанёт, ночью подморозит и завтра с утра будет гололёд похлеще сегодняшнего. будьте осторожны!