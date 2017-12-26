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Не каждому по карману: топ-5 самых дорогих пород собак в мире

, ИА "Амител"
Не по зубам: стоимость некоторых пород собак может достигать нескольких сотен тысяч рублей

По восточному календарю символ 2018 года — собака. В канун праздника многие люди покупают в качестве презентов игрушки или сувениры с изображением четвероногих друзей человека. Кто-то, возможно, захочет завести настоящего щенка. Однако некоторые породы могут оказаться не по карману обычным людям.

Портал Amic.ru собрал подборку самых дорогих пород собак в мире.

Вельш корги пемброк

Эта порода впервые появилась в уэльском графстве Пемброкшир. Вельш корги пемброк любят члены британской королевской семьи. Например, у королевы Елизаветы II несколько таких собачек. Это небольшая и выносливая собака высотой в холке 26-30 сантиметров, весом 12-15 килограммов. Средняя стоимость щенка в России составляет 40 тысяч рублей.

Канадская лайка

Еще одна порода, которую точно нельзя назвать бюджетной. Щенки канадской эскимосской лайки стоят от 40 тысяч рублей. Однако стоимость некоторых представителей этой породы доходит до нескольких тысяч долларов.

Эти собаки не подойдут для жизни в квартире — им необходимо много движения, длительные прогулки. Идеальный вариант — содержание животного во дворе с широким вольером.

Аргентинский дог

Это первая и единственная порода, выведенная в Аргентине и признанная Кинологической федерацией страны в 1964 году. Аргентинские доги — бойцовые собаки, они запрещены во многих странах мира. Однако заводчики говорят, что эти псы отлично ладят с детьми и другими животными, если воспитываются людьми со щенячьего возраста.

Идеальный представитель породы, по словам профессионалов, должен быть белого цвета. Щенок аргентинского дога обойдется примерно в 100 тысяч рублей.

Лёвхен, лион бишон

Эта порода считается одной из самых дорогих в мире. Стоимость щенка у известных и проверенных заводчиков начинается от четырех тысяч долларов. Это более 200 тысяч рублей.

У этих собачек длинная и волнистая шерсть. Питомцев стригут под львов, оставляя гриву, на конце хвоста – кисточку, а лапы могут оставаться лохматыми. Хотя предпочтительнее, чтобы задние лапы были острижены практически полностью.

Бишон фризе

Очаровательные щенки породы бишон фризе не могут не умилять. Эти маленькие собачки прекрасно подойдут для жизни в городской квартире. Взрослые особи весят примерно пять килограммов, в холке вырастают до 30 см.

Если вы хотите стать владельцем здорового бишон фризе, покупайте щенка у проверенного заводчика. Стоимость щенка составит примерно 25 тысяч рублей.


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Комментарии

26.12.2017 15:08
- гость -

У Шувалова не корги самолетом летают? Теперь понятно. Не может же дорогая собачка на поезде в багажном вагоне ездить?

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26.12.2017 15:10
Роман

А где Акита Ину?

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26.12.2017 15:12
- гость -

странная подборка
нет дорогих собак
где тибетский мастиф?
командор?
и прочие

0  0
26.12.2017 16:16
Ну конечно

Бред полный, а не список.
Артезиано-нормандский бассет - сейчас первый помет в России продается, 350 тыс. рублей за щенка
Тот же бернский зенненхунд - щенка дешевле 40 тыр почти невозможно найти, раскрученные питомники по 200-300 продают.
Керн и норвич-терьеры - тоже больше 40. Бордер-колли - около 60 за среднего щенка, если на диван, то за 40 бывают иногда.
Акита и шиба-ину, лхасский апсо, померанцы, наконец. Только не то, что на авито, а хотя бы с доками ркф щеночки.
И это я еще молоссов и другой агрессивный крупняк не трогаю, я в них не разбираюсь. Бурят-монгольский волкодав, например. Или кане-корсо от родителей с тестами по здоровью. Да тот же леонбергер, например.
25 - это цена нормальной собачки не особо модной породы, если с доками, и от нормальных родителей.

0  0
26.12.2017 17:48
гость

Вот она - ярмарка тщеславия .
Не важно какой породы , главное , чтобы был другом .

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