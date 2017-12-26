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Житель Рубцовска идет под суд по обвинению в уклонении от призыва на военную службу, сообщает краевая прокуратура.
Согласно данным следствия, горожанин 1995 года рождения в 2012 году был поставлен на первоначальный воинский учет. Парня признали годным к военной службе.
С апреля 2016 года по ноябрь 2017 года молодому человеку лично были неоднократно вручены повестки о явке в отдел военкомата, однако он без уважительных причин в комиссариат не являлся.
Теперь рубцовчанину грозит до двух лет лишения свободы.
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