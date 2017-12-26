Житель Барнаула разместил объявление в сети о продаже картины с изображением голливудской актрисы Анджелины Джоли. Об этом пишет газета "Алтайская правда".
Продавец подчеркивает, что техникой исполнения является масло, холст. Размер полотна — 40 см х 80 см. Художником картины является Н.Дорофеев.
Хозяин шедевра готов расстаться с картиной за 79 тысяч рублей.
Комментарии
ИИИИ ШОООО?
да мы сами такую намалюем
Шо шо.Амик просто при продаже получит свои 10/
Не похожа, толстая слишком.
да это Ксюшадь, кандидатка в президенты.