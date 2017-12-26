Фото: watafak.ru
Специалисты портала Domofond.ru провели масштабный опрос россиян и по его результатам составили рейтинг 250 лучших городов России. Местные жители оценивали, насколько они довольны экологией, чистотой, услугами ЖКХ, соседями, транспортом и другими сферами жизни в своих районах. Таблица показывает, как жители оценили свои города по 10 параметрам, а также общие баллы для каждого города.
За год Барнаул поднялся в рейтинге сразу на 12 пунктов и занял 60-е место. Горожане оценили места для отдыха, кафе и спортивные площадки, но плохо отзываются об экологической обстановке. При этом Барнаул – один из лидеров по критерию "Соседи".
Новоалтайск, который в прошлом году оценивался выше всех в крае, сейчас спустился вниз сразу на 40 пунктов и занимает 72-е место. Там местные жители жалуются на недостаточное количество магазинов и отсутствие достойных условий для детей.
Второй по численности город края — Бийск - расположился на 157-м месте. Что касается Барнаула, то лучшими районами жители признали Индустриальный и Центральный, а худшим — Октябрьский. В Индустриальном районе местные жители похвалили наличие магазинов, соседей и условия для детей. При этом худшую оценку получила категория "стоимость жилья". В Октябрьском районе горожане недовольны экологией, чистотой и стоимостью жизни.
Лучшим городом страны, согласно рейтингу, стала Анапа. Далее расположились города Грозный, Дубна, Сосновый бор, Геленджик, Норильск, Северск, Долгопрудный и Ханты-Мансийск.
Комментарии
Может не так сильно упал в рейтинге относительно остальных городов