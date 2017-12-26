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Замглавы российского МИД Григорий Карасин заявил, что РФ разочарована решением США выделить крупнокалиберные снайперские винтовки Украине, сообщает "Российская газета" со ссылкой на РИА "Новости".
"У нас вызвала крайнее разочарование недавняя информация о выдаче властями США лицензии одному из своих производителей оружия на поставку Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок", — отметил господин Карасин.
Замглавы Министерства иностранных дел добавил, что такими действиями "вашингтонские "ястребы" пытаются, как они считают, поднять для России "цену конфликта в Донбассе".
Такую логику Григорий Карасин считает ущербной и опасной.
Ранее американское руководство приняло решение о поставке на Украину крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1.
Комментарии
Военно-промышленный комплекс самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) начал выпускать свои антиснайперские винтовки калибром 12,7 мм. Их назвали «дончанки».
А чего МИД так возбудился, ведь ихтамнет
26.12.2017 17:58
- гость -
антиснайперские винтовки
это как? которые не попадают в цель?))
...поднять для России "цену конфликта в Донбассе".
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а что Россия участник конфликта в Донбассе?