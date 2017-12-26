Трансляция парада Победы 9 мая и документальный сериал Оливера Стоуна "Путин" стали самыми рейтинговыми программами в 2017 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
Кроме этого, в тройку самых рейтинговых программ также вошел праздничный выпуск новостей Первого канала. А среди развлекательных шоу самым рейтинговым назван проект Первого канала "Лучше всех". Это шоу, которое ведет Максим Галкин, 15 недель оставалось самым рейтинговым телепроектом в России.
Кроме этого, к числу рейтинговых программ также можно отнести и информационную программу "Время". По-прежнему остаются лидерами на отечественном телевидении музыкальная передача "Голос. Дети", а также ток-шоу "Пусть говорят".
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