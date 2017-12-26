Фото: gorodskoitelegraf.ru
Очередное землетрясение произошло на территории Республики Алтай во вторник, 26 декабря.
Согласно данным Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", подземный толчок был зафиксирован в 248 километрах от региональной столицы в 07:34 по местному времени.
Магнитуда землетрясения определяется показателем 3,1, интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK-64.
Напомним, что 25 декабря в Горном Алтае произошло как минимум два землетрясения.
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