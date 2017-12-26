Ураганный ветер в городе Шахтерске на Сахалине снес с балкона вышедшую покурить пенсионерку, сообщает РИА "Новости".
Как уточняет издание, женщина вышла на балкон и не выдержала порыва ветра. Она упала в мягкий сугроб с четвертого этажа. С травмами ее увезли в одно из отделений больницы.
Известно, что машина скорой помощи не могла проехать к дому пенсионерки из-за снега. Женщину пришлось везти в больницу в ковше погрузчика.
Сейчас на Сахалине действует штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 40 метров в секунду.
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