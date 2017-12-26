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Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что станет приоритетом для Вооруженных сил страны в ближайшей перспективе — первостепенное внимание будет уделено развитию военной инфраструктуры в Арктике и у западных границ, передает РИА "Новости".
"Есть серьезные поручения по освоению отдельных регионов. В данном случае, я говорю об Арктике, я говорю об островной части на востоке и, безусловно, все, что связано с укреплением наших западных границ", — подчеркнул Шойгу.
Он также добавил, что впереди на поприще развития ВС России предстоит многое сделать.
По словам Шойгу, в конце года будут подведены итоги выполнения поручений президента, которые были даны его указами в 2012 году и позже.
Комментарии
Приоритетом должно являться НЕучастие ВС РФ в боевых действиях за пределами границ, сокращение численности военнослужащих, сокращение расходов на оборону до 2% от ВВП и до 10% от бюджета как максимум.
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