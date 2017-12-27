Алтайские власти прокомментировали решение суда о надбавках к МРОТ

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Министерство социальной защиты населения Алтайского края ответило официально на запрос Amic.ru на две важнейшие темы: о возвращении через суд десяткам тысяч сельских учителей недополученных компенсаций за электроэнергию и решении Конституционного суда РФ о необходимости повышения зарплат.
По сути, это первый официальный комментарий представителей правительства региона о важном решении суда, который 7 декабря признал, что в 24 районах Алтайского края, а также в четырех других регионах России неправильно толковали Трудовой кодекс. В итоге людям неверно начисляли заработную плату в размере МРОТ – без учета "северного" коэффициента. Это около 2-3 тысяч рублей. Получается, что за несколько лет около 24 тысяч жителей Алтайского края не получили сотни миллионов рублей.
Суды по "северным" надбавкам тянулись с 2014 года. Однако работодатели в регионе отказывались повышать заработную плату сотрудникам. В Алтайском крае иск подали медики Благовещенской ЦРБ. Этому решению предшествовали долгие хождения по судам. Медработники требовали, чтобы размер среднемесячной зарплаты сам по себе был не ниже МРОТ и уже на него сверху начислялся районный коэффициент. В этом вопросе благовещенских медиков поддержал прокурор, который обратился в Конституционный суд. Одновременно с этим заявителями выступили и жители других регионов страны.
В релизе Министерство социальной защиты населения Алтайского края подтвердило решение Конституционного суда РФ, добавив, что любое другое его истолкование исключается в правоприменительной практике.
С 1 января 2018 года минимальная сумма оплаты труда будет составлять 9489 рублей. При этом точное количество человек, которые будут получать надбавки, не приводится.
Отметим, что ранее глава Республики Алтай Александр Бердников и глава Мурманской области Марина Ковтун прокомментировали решение суда, заявив, что найдут дополнительно средства, чтобы в следующем году повысить заработную плату категории граждан, которые должны получать "северные" надбавки.
Кроме того, в ведомстве прокомментировали и историю о том, как сельские учителя Алтайского края при поддержке Профсоюза начали обращаться в органы прокуратуры, чтобы вернуть недоплаченную компенсацию за последние три года по электроэнергии. Там отметили, что понятия "освещение" и "электросбережение" не тождественны, данный вывод подтвержден Верховным судом РФ. Согласно законодательству региона, осуществляются меры социальной поддержки путем расчета электроэнергии, затраченной на освещение, когда отдельный прибор не установлен.
"Компенсация расходов на освещение сельским педагогам до 1 апреля 2017 года, до перехода на компенсацию в фиксированную денежную сумму, выплачивалась в полном объеме в размере 100% расходов по оплате электроэнергии, затраченной на освещение", — говорится в ответе за подписью министра Михаила Дайбова.
При этом в министерстве подчеркнули, что несогласные сельские учителя могут отстаивать свои интересы в суде, а на педагогов не оказывается давление органами социальной защиты с целью недопущения подачи исков.
Комментарии
"Северный" коэффициент получают все жители Алтайского края, кто -то 1,25, другие 1,15.
И пересчитывать придется всем у кого з/п МРОТ, а не только в 24 районах АК.
Чтоже вы обманываете народ, не поддерживал учетелей ни профсоюз, ни тем более прокуратура, это делал адвокат...
А за прошлые годы, можно будет получить перерасчет, только после первично обратившись к работодателю, а после его естественного отказа обращаться в суд! Добровольно, ни один работодатель никому за прошлые года платить не станет!