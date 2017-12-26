Совет Федерации одобрил продление до конца 2021 года программы материнского капитала, пишет газета "Известия".
Отметим, что предложение о продлении программы прозвучало от президента России Владимира Путина. Он внес документ в нижнюю палату парламента. По мнению главы государства, материнский капитал стал хорошим стимулом для рождения детей.
Напомним, деньги можно потратить на оплату образовательных программ в рамках дошкольного образования, использовать на уплату первоначального взноса за ипотеку или погашать при помощи него иные кредиты на жилье. Однако это возможно сделать до достижения ребенком возраста трех лет.
Действие программы должно было завершиться в конце декабря 2018 года.
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