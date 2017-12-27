Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Период плюсовой температуры завершился в Алтайском крае — в среду, 27 декабря, в регионе ожидается небольшое похолодание.
"На большей части территории снег, в южных районах временами сильный снег, метель, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица", — сообщает региональный Гидрометцентр.
Дневные температуры в крае составят -2...-7 градусов, в северо-западных районах до -12 градусов.
Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 15 метров.
В Барнауле временами снег, метель, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Днем в краевой столице -2...-4 градуса. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Комментарии