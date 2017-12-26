Опознаны все погибшие в страшной аварии с участием автобуса у станции метро "Славянский бульвар" в Москве. Об этом пишет "Российская газета".
Издание уточняет, что по-прежнему в больницах остаются девять пострадавших. Двое из них получили тяжелые травмы. У шестерых пациентов состояние средней тяжести, еще у одного — удовлетворительное.
Продолжает работать горячая линия департамента здравоохранения 8 (499) 251-83-00 и 8 (499) 251-45-03, открытая для оповещения родственников пострадавших и погибших. Продолжает принимать звонки и Центр экстренной психологической помощи МЧС России 8 (800) 775-17-17.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , ДТП произошло вечером в понедельник, 25 декабря. Автобус въехал в подземный переход, где в этот час было много народа. В результате четыре человека погибли, еще 11 человек получили травмы. По предварительным данным, водитель автобуса не использовал ни один способ торможения.
Комментарии
Зато про единственного, интересующего всех, водителя - тишина.У него после разговора с начальником ГИБДД те а тет кровоизлияние в мозг. Наверное что-то не то скушал...