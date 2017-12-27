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Крупнейшее национальное рейтинговое агентство "Эксперт РА" опубликовало рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов в 2017 году. Согласно ему, по уровню инновационного потенциала Алтайский край занимает 13-е место в стране и 3-е место среди субъектов Сибирского федерального округа.
Как сообщает Министерство экономического развития Алтайского края, позитивные тенденции в развитии инновационной среды региона обусловлены усилением роли высокотехнологичных производств и наукоемкого бизнеса.
В ведомстве отметили, что в последние годы Алтайский край стабильно удерживает лидирующие позиции в стране по уровню инновационной активности (12,4 %), демонстрируя ежегодный рост данного показателя.
"Одним из факторов положительной динамики является внедрение технологических инноваций в организациях края. По удельному весу малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, регион занимает 1-е место в стране – 15,8 % (в 3,5 раза выше среднего уровня по России)", — говорится в сообщении.
Комментарии
Примеры инновационной деятельности привести можно? Пара новых маслобоек и гречнеразвесочный комплекс?