Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 140 квадратных метров продают в кирпичном доме на Змеиногорском тракте в Барнауле за 16,85 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Автор объявления подчеркивает, что жилье расположено в престижном, экологически чистом и тихом районе краевой столицы.
"Вместе с квартирой продается отапливаемая кладовая 20 квадратных метров (в подвале дома) и подземная парковка 15 квадратных метров (входят в стоимость). Вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности. Доступ к микрорайону ограничен, видеокамеры, круглосуточная охрана", — отмечает продавец.
В квартире установлена итальянская кухня с оборудованием Bosсh. В каждой комнате встроены индивидуально изготовленные австрийские шкафы-купе. Во дворе дома находится детский городок, фонтан, зеленые насаждения, сосновый лес.
Комментарии
очень красиво и круто!!!!
А что, скромненько и со вкусом. И стоит недорого.
Мне понравилось, но блин почти 120 тыс за М2... аха да.. продам свою, а где еще взять 14ть... ТОРГ есть?