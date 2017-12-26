Житель Нью-Йорка Стивен Мерсед в 2003 году приобрел классический Ford Mustang, а в сентябре этого года к нему нагрянула полиция: оказалось, что "Мустанг" числился в угоне, сообщают "Вести" со ссылкой на телеканал News12 Long Island.
Как рассказал мужчина, этот Ford Mustang 1966 года выпуска он в 2003 году приобрел в качестве подарка на 16-летие дочери. Покупка обошлась ему в 3 500 долларов. В последующие годы он вложил в автомобиль порядка 60 000 долларов, доведя его до отличного состояния.
В этом году местный департамент полиции принялся оцифровывать старые архивы. В частности, полицейские создали новую базу данных VIN-номеров автомобилей, находящихся в розыске, и в этой базе внезапно оказался и VIN автомобиля, купленного Стивеном.
Оказалось, что этот Mustang числился в розыске еще с 1980 года. Автомобиль конфисковали.
По словам мужчины, полицейские до сих пор ничего ему не рассказывают — он не знает, где сейчас находится автомобиль, что с ним, как продвигается расследование, а самое главное — дадут ли ему возможность забрать авто.
С момента конфискации прошло уже три месяца. Страховая компания выплатила мужчине компенсацию за утраченный Mustang, которая составила 1 450 долларов.
"Мне не нужны деньги, я хочу забрать свой автомобиль! Я вложил в него деньги, такие автомобили со временем не теряют в цене, а становятся только дороже", — заявил Мерсед.
Обманутый владелец настроен решительно и намерен довести дело до суда, если потребуется. Между тем в местном подразделении полиции на запрос телеканала ответили, что автомобиль хранится на штрафстоянке, а расследование продолжается.
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