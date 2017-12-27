Возведение первого дома жилого комплекса "Изумрудный" на сегодняшний день практически завершено. Многие владельцы квартир уже по достоинству оценили свой выбор будущего жилья. В чем же секрет успеха данного проекта среди покупателей недвижимости? Вот основные преимущества ЖК.
Место расположения дома
Жилой комплекс "Изумрудный" расположен в центральной части города Барнаула. "Тихий центр" города выбирают те, кто хочет жить вдали от шума и суеты, но при этом в непосредственной доступности от основных социальных и торговых объектов.
Так, инфраструктура центра города гармонично сочетается с тишиной и уютом спальных районов. Примерно в 600 метрах от комплекса расположен театр музыкальной комедии, чуть более 950 метров от нового дома до ЦУМа. В 25 метрах расположен детский сад №263, около километра до школы №55, несколько сотен метров до технического университета и чуть более 600 метров до БЮИ.
Близость объектов социальной инфраструктуры, крупнейших магазинов и торговых центров соседствует с тихими аллеями, парком "Изумрудный". Бонус проекта — чистый воздух. Также стоит сказать о том, что с верхних этажей комплекса открывается чудесный панорамный вид на город Барнаул и реку Обь.
Комфорт и уют для будущих жильцов
При проектировании жилого комплекса в первую очередь были учтены интересы будущих жильцов. Застройщик отказался от офисов и магазинов на первом этаже здания в пользу крытой застекленной детской и спортивной площадок, и это в дополнение к традиционным игровым комплексам во дворе дома.
Также в холле дома нет обычного для многоэтажек расположения квартир — дверь в дверь, все они расположены только с одной стороны коридора, а напротив входных дверей — окна. На каждом этаже, на каждой площадке четыре объемных окна. Пожалуй, такого еще не было ни в одном проекте Барнаула.
Стоит сказать и о придомовой территории. Помимо оборудования достаточного количества парковок, в новом ЖК реализован принцип "двор без машин". Территория комплекса будет огорожена и организована круглосуточная охрана.
Все эти и другие преимущества уже совсем скоро смогут оценить счастливые новоселы нового дома в "Изумрудном".
С проектной документацией можно ознакомиться на сайте, а также по телефону отдела продаж: 8(3852) 533-000.