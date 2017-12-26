Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин встретится с вдовой и детьми Героя России летчика Олега Пешкова, сообщает RT.
"Президент сегодня встретится с вдовой Героя России летчика Пешкова, который трагически погиб при исполнении своего военного долга. Встретится с вдовой, с Геленой Юрьевной Пешковой, а также с детьми — дочерью и сыном героя", — сказал Песков.
В ноябре 2015 года российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем F-16 над территорией Сирии. Он упал в четырех км от границы с Турцией. Генштаб России заявлял, что самолет не пересекал границу Турции, это подтверждают данные сирийской ПВО.
Во время катапультирования пилот Олег Пешков был расстрелян с земли боевиками на территории, которую контролировали сирийские туркмены.
Летчику было присвоено звание Героя России посмертно.
Олег Анатольевич Пешков родился 3 августа 1970 года в селе Косиха Алтайского края. Семья Пешковых проживала здесь до июня 1972 года, затем выехала на постоянное место жительства в Восточно-Казахстанскую область. Брат Олега Пешкова также военный, в настоящее время проживает в Новосибирске. Олег Анатольевич в детстве часто гостил в Косихе у своей бабушки, проводил время с двоюродными братьями и сестрами. По их воспоминаниям, он был очень серьезным мальчиком, хорошо играл на баяне, так как окончил музыкальную школу, рассказывал о своей мечте стать летчиком после Суворовского училища. В настоящее время в Косихе и Барнауле проживают несколько двоюродных братьев и сестер Олега Анатольевича.
Комментарии
Жаль , погиб по глупости, своего штурмана, и своего президента
как герой может погибнуть трагически?
герои погибают героически!
26.12.2017 18:34
- гость -
как герой может погибнуть трагически?
герои погибают героически!
Действительно трагически погиб, вот если бы направил подбитый самолёт в колонну турецких войск, тогда героическая смерть
но ведь дали Героя РФ!
Интересно, как Вова объяснит от "незабудемнепростим" и "ножвспинуоттурецкихбратушек"до "газнадапомидорынадамирдружбажвачка"