Представитель ЦИК Евгений Шевченко заявил, что число желающих принять участие в президентской гонке 2018 года в России возросло до 45 человек, передает ТАСС.
"На сегодняшний день в ЦИК поступили уведомления от 20 партий и 25 кандидатов, участвующих в выборах в порядке самовыдвижения", — заявил Шевченко.
Он отметил, что к настоящему времени полностью процедуру выдвижения прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель Партии роста Борис Титов, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский и глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин.
По словам Шевченко, указанные кандидаты могут начать предвыборную агитацию и организацию мероприятий по сбору подписей.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в президентских выборах 2018 года намерены принять участие 17 партий и 19 самовыдвиженцев.
Выборы главы государства пройдут в России 18 марта 2018 года.
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