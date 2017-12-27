Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих принять участие в выборах президента России в марте 2018 года, сообщает РИА "Новости".
"Я бы хотел призвать всех, в том числе и православных, у которых иногда возникает сдержанное отношение к самим выборам, принять участие в выборах. Мы обязательно должны принять участие, для того чтобы внести свой вклад в формирование будущего нашей страны", — призвал патриарх.
Ранее в ЦИК заявили, что число желающих участвовать в выборах президента России в 2018 году возросло до 45.
Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года.
Комментарии
ужас всех клоунов вытащили, даже попов припахали к работе. навальные ,собчаки, жирики все работают на власть, это нужно понимать.