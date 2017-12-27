Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Резервный фонд в 2017 году будет исчерпан полностью, траты из него за год составят около 1,5 трлн рублей, из ФНБ — около 660 млрд рублей, передает ТАСС.
"Траты ФНБ — это около 660 млрд рублей, Резервный фонд — где-то 1,5 трлн рублей", — сказал министр.
Ранее Силуанов говорил, что, по оценкам министерства, на 1 января 2018 года объем средств ФНБ составит 3,7 трлн рублей, или чуть больше 4% ВВП, при этом ликвидная часть ФНБ составит 2,3 трлн рублей.
Со следующего года российское законодательство предусматривает объединение ФНБ с Резервным фондом.
По данным Минфина, Резервный фонд за ноябрь 2017 года увеличился почти на 2%, до 994,64 млрд рублей, а Фонд национального благосостояния сократился на 2,8%, до 3,9 трлн рублей.
Комментарии
Что-то у меня подозрения, что деньги будут искать в пустых кошельках граждан или в продаже иностранцам того, что можно еще продать. Терроторию, например.
Так это и имел в виду Путин, говоря что правительство решило все стоявшие перед экономикой страны вопросы? Исчерпание всех резервов?
Кладем ежегодно миллиарды, задолженность самая малая, а фонды исчерпываются. Вот это прямо загадка века.
Вы неруси? Читать не умеете или смысла не понимаете? Объединяют 2 Фонда в 1. Поэтому деньги из 1 фонда тратятся, а во второй накапливаются, об этом и идет речь, растут резервы в т.ч. и ЗВР. Цена нефти заложена в бюджете 40, а факт 66. Вот эта разница и идет на резервы. В резерве в фондах будет 4% ВВП, не забываем про профицит экспорта. Чему вас в школе учат/или?
27.12.2017 11:45
- гость -
лучше быть неучем, чем таким специалистом!
Кручу верчу - обогатить хочу!