Российская телеведущая Ксения Собчак стала кандидатом в президенты, сообщает LIFE.
ЦИК разрешил Собчак открыть специальный счет, чтобы она начала формировать свой избирательный фонд.
Таким образом, она теперь может объявить начало предвыборной кампании.
Кроме того, Центризбирком зарегистрировал уполномоченного телеведущей по финансовым вопросам.
Напомним, Собчак выдвинули от "Гражданской инициативы". Она позиционирует себя в качестве кандидата "против всех". Ее документы были приняты ЦИК в понедельник, 25 декабря.
Комментарии
вылезайте петросяны, про лошадь и дом-2 поквакайте.
цирк. Кандидат на пост президента. Но против всех! То есть и против нее тоже! Значит пост ее не интересует и она не кандидат
Выборы без Навального, это не выборы. Не знаю, стал бы я за него голосовать, или нет, но в аферах " лигитимного" брезгливо участвовать
Кириенко Путину: "Лошадью, ходи, лошадью"
26.12.2017 18:52
- гость -
хахах, смешно))
"Зачем вам Навальный? Когда у вас есть независимый кандидат против всех Ксения Собчак!" — прокомментировал новость Владимир Путин и засмеялся.
с корпоративами у контор, подчиняющихся путинским приближенным завяжет? или бабло важнее?
Свершилось у всей либерасни в РФ появился свой кандидат. У властных олигархов свой тоже есть, у народа только нету своего.
навальный, собчак, титов, жирик, грудинин все от буржуазной власти, смешно думать ,что буржуазная вслать даст вам не буржуазного претендента на выборы )) все давно расписано, на то они и "демократические выборы" , вне зависимости от страны проведения, хоть любимые хомяками сша, хоть израиль, хоть европа , все фарс, народ не решает.