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Новости

Собчак официально стала кандидатом в президенты России

, ИА "Амител"
Таким образом, она теперь может объявить начало предвыборной кампании

Фото: opensii.info

Российская телеведущая Ксения Собчак стала кандидатом в президенты, сообщает LIFE.

ЦИК разрешил Собчак открыть специальный счет, чтобы она начала формировать свой избирательный фонд.

Таким образом, она теперь может объявить начало предвыборной кампании.

Кроме того, Центризбирком зарегистрировал уполномоченного телеведущей по финансовым вопросам.

Напомним, Собчак выдвинули от "Гражданской инициативы". Она позиционирует себя в качестве кандидата "против всех". Ее документы были приняты ЦИК в понедельник, 25 декабря.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.12.2017 18:45
Цып-цып

вылезайте петросяны, про лошадь и дом-2 поквакайте.

0  0
26.12.2017 18:49
- гость -

цирк. Кандидат на пост президента. Но против всех! То есть и против нее тоже! Значит пост ее не интересует и она не кандидат

0  0
26.12.2017 18:50
- гость -

Выборы без Навального, это не выборы. Не знаю, стал бы я за него голосовать, или нет, но в аферах " лигитимного" брезгливо участвовать

0  0
26.12.2017 18:52
- гость -

Кириенко Путину: "Лошадью, ходи, лошадью"

0  0
26.12.2017 18:54
- гость -


26.12.2017 18:52
- гость -
хахах, смешно))

0  0
26.12.2017 19:04
- гость -





"Зачем вам Навальный? Когда у вас есть независимый кандидат против всех Ксения Собчак!" — прокомментировал новость Владимир Путин и засмеялся.

0  0
26.12.2017 19:17
- гость -

с корпоративами у контор, подчиняющихся путинским приближенным завяжет? или бабло важнее?

0  0
26.12.2017 19:50
Che

Свершилось у всей либерасни в РФ появился свой кандидат. У властных олигархов свой тоже есть, у народа только нету своего.

0  0
26.12.2017 19:53
Che

навальный, собчак, титов, жирик, грудинин все от буржуазной власти, смешно думать ,что буржуазная вслать даст вам не буржуазного претендента на выборы )) все давно расписано, на то они и "демократические выборы" , вне зависимости от страны проведения, хоть любимые хомяками сша, хоть израиль, хоть европа , все фарс, народ не решает.

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