Биохимик, бывший сотрудник NASA и один из лидеров движения биохакеров Иосия Зайнер самостоятельно занимается биологическими исследованиями, не прибегая к помощи научных организаций, пишут "Вести" со ссылкой на издание The Guardian.

Недавно Зайнер решился на необычный эксперимент. Он попытался изменить ДНК в клетках мышц собственной руки с помощью технологии CRISPR. Возможно, это первый случай в истории, когда человек отредактировал свои собственные гены. Ему понадобился обычный медицинский шприц, заполненный соответствующим составом. Экспериментатор поделился видеозаписью процесса.

Как объяснил Зайнер, он встроил в ДНК клеток своей руки ген, кодирующий белок миостатин. Это вещество способствует росту мышц (или же мешает им дряхлеть с возрастом). Выбор пал именно на этот ген, поскольку он прекрасно изучен и подобные эксперименты много раз проводились на животных.

Биохимик поясняет, что в экспериментах на братьях наших меньших первые результаты становились заметны через четыре-шесть недель. В настоящий момент исследователь разрабатывает тесты, которые позволят ему проверить, действительно ли ДНК в клетках мышц его руки изменилась. При этом, как отмечает Зайнер, к возможности увеличения объема мускулатуры, заметного невооруженным глазом, он относится скептически.

Исходя из собственных познаний в биологии, Зайнер считает риски своего опыта минимальными, главным образом потому, что речь идет о добавлении хорошо известного гена в клетки руки при местной инъекции. Редактирование ДНК во всем теле было бы гораздо более опасно.

Свои мотивы Зайнер объясняет просто. Пока методы генной терапии проходят проверку за проверкой, миллионы людей, которые могли бы уже вылечиться, умирают. Он не отрицает, что методы редактирования ДНК потенциально опасны и нужно найти баланс между рисками и возможной пользой. Но, по его мнению, сейчас равновесие сильно смещено в сторону перестраховки. Своим экспериментом он хочет продемонстрировать, что возможен и другой подход.

Зайнер ратует за общество, в котором методы генной терапии доступны каждому. Его девиз: "Со своим собственным телом каждый может делать все что угодно". Тем не менее он призывает людей относиться к себе ответственно и в своих экспериментах опираться на проверенные научные знания.

Как объясняет биохимик, все нужные инструменты доступны и недороги. Например, нужный фрагмент ДНК лаборатория может синтезировать за десять долларов США, и неважно, обратилась к ней научная организация или частное лицо.

По мнению Зайнера, иррациональный страх перед ГМО в обществе вызван разделением на "мы" и "они". "Они" (биологи) имеют право редактировать гены, а "мы" (общество) не знаем и не понимаем, что они делают, так что уж лучше пусть не делают. Когда каждый человек будет "сам себе ГМО", все изменится.

Правда, не исключено, что некоторые люди захотят отрастить себе хвосты и другие дополнительные органы. Но в сознательном и добровольном изменении тела Зайнер не видит ничего плохого.