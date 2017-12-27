Экономика России к 2032 году из-за низких цен на нефть упадет в мировом рейтинге с 11-го на 17-е место, уступив Турции, Испании и другим странам, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на прогноз, представленный экспертами британского Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR) в докладе World Economic League Table.
"Мы прогнозируем, что экономика Южной Кореи, которая в 2017 году была в два раза меньше российской, к 2032 году станет примерно вдвое больше", — говорится в докладе CEBR.
Отмечается, что к этому времени лидером в рейтинге крупнейших экономик мира станет Китай. США утратят первое место в 2030 году, а третье место займет Индия, вытеснив Японию на четвертую позицию.
Пятое место в рейтинге займет Германия, Бразилия — шестое, Великобритания — седьмое, Южная Корея — восьмое (с 12-го в 2017 году), девятое место достанется Франции. Закроет топ-10 крупнейших экономик мира Индонезия, которая поднимется на 10-е место с 16-го.
Опасения, возникшие после избрания на пост президента США Дональда Трампа, пока не оправдались, его налоговая политика дает надежду на ускорение экономического роста, полагают в CERB.
Доля Европы в глобальной экономике сократится до 14%, уменьшившись по сравнению с 2000 годом вдвое.
Комментарии