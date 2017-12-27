Местные власти смогут перекрывать движение в центре города, но не будут брать плату за въезд. Соответствующий закон принял Совет Федерации, пишет "Парламентская газета".
В декабре 2016 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий устанавливать плату за въезд в центр города. Исходя из него, чиновники могли на свое усмотрение выбрать, как организовать ограничение на проезд.
Ко второму чтению эта норма была устранена: чиновники смогут закрывать въезд в центр в определенные дни или время суток, но при этом должны организовать дополнительные парковки или открыть новые маршруты движения.
Закон регулирует дорожное движение в целом и устанавливает ответственность государства перед гражданами за безопасную организацию дорожного движения. Устанавливаются нормы по ремонту дорог и дается право законодательной власти всех уровней принимать решение о бесплатной парковке на муниципальных и государственных землях.
Комментарии