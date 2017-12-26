Президент России Владимир Путин может лично подать документы в Центризбирком для своего выдвижения кандидатом на пост главы государства, сообщает РИА "Новости".
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: "Да, мы это не исключаем".
При этом он не уточнил, в какой день это может произойти.
14 декабря Владимир Путин заявил, что планирует баллотироваться на предстоящих выборах главы государства как самовыдвиженец.
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.
Комментарии
Ну и не подаст, невелика потеря, а даже наоборот...