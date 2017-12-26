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Путин может лично подать документы в ЦИК: не исключено

, ИА "Амител"
Не уточняется, в какой именно день это может произойти

Фото: novostidnja.ru

Президент России Владимир Путин может лично подать документы в Центризбирком для своего выдвижения кандидатом на пост главы государства, сообщает РИА "Новости".

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: "Да, мы это не исключаем".

При этом он не уточнил, в какой день это может произойти.

14 декабря Владимир Путин заявил, что планирует баллотироваться на предстоящих выборах главы государства как самовыдвиженец. 

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.12.2017 21:37
- гость -

Ну и не подаст, невелика потеря, а даже наоборот...

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