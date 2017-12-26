Скончался основатель Aviasales Константин Калинов, сообщает LIFE со ссылкой на сообщения его друзей в Facebook.
Калинов умер в Москве на 41-м году жизни. О причинах смерти пока не сообщается.
В 2016 году он отошел от операционной деятельности Aviasales в связи с продолжительной болезнью.
"Тут как ни скажи, получится фальшиво: основатель, визионер. Костя всегда выше всех этих стереотипов. Все время я стараюсь избегать прошедшего времени, говоря о нем. Костя меньше всего хотел бы формальностей, но мне это кажется важным. Хотя лучше всего почтить память о Косте продолжением дела его жизни. Да и жить так, как он сам — не бояться и достигать результатов, до которых другим далеко. Спасибо, Костя. Мы тебя любим", — цитирует Tjournal управляющего директора компании Максима Крайнова
Aviasales.ru — крупнейший российский метапоисковик авиабилетов, принадлежащий компании Go Travel Un Limited, основателем которой являлся Калинов. Ежемесячная аудитория сервиса оценивается в около 7 миллионов человек.
Комментарии