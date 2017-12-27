Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ решило все вопросы, стоявшие перед экономикой страны, сообщает РИА "Новости".
"Должен сказать, что правительство Российской Федерации сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы", — сказал Путин на встрече с членами кабмина.
Ранее президент заявил о завершении периода рецессии в экономике России.
Также он отметил, что за январь-ноябрь текущего года ВВП вырос, по оценке Минэкономразвития, на 1,4%.
Комментарии
Это он явно о чём-то о своём, к нам отношения не имеющем.
Сталин за более короткий срок провел индустриализацию , Путин у власти гораздо больше лет ,а результат?
А он в ударе - это самая лучшая новогодняя шутка! Только грустная...
Ну что Вы хотите? Эта никчемная личность, которая неизвестно чем занималась в Германии. По одной из версии-Подглядывал в замочную скважину. Ничего не добыл-Выгнали. Стал директором Клуба в Питере. Вот и вся его деятельность. Правда создав кИпИратив Озеро, гнал метал и дерево в Германию. Вот отсюда все его доклады, это чтение по бумажке, которые ему готовят его лизоблюды. Давайте голосовать за Грудинина!!!!
Давным-давно:
Мужики, может свергнем иго?
- Да ну, будет как у древлян...
- Кто, если не хан?
- Тевтонцы - гомосеки!!
- Нет Батыя - нет Руси.
- Будем кормить чужую армию...
- Мы всех на льду переломаем...
27.12.2017 06:07
- гость -
Сталин за более короткий срок провел индустриализацию , Путин у власти гораздо больше лет ,а результат?
Индустриализацию Сталину провели американцы, не надо забывать.
да-да, все вопросы решило : здравоохранения нет, образование ниже плинтуса, рабочих мест нет, благосостояние народа (не друзей) упало более чем в 2 раза, среди продуктов питания сплошной фальсификат, законы для разных слоёв населения работают по разному и имеют разный смысл, правосудия нет. Сплошная безнадёга. И это в стране в которой только полезных ископаемых столько, что не одной другой не снилось.
27.12.2017 07:53
месный
Зато унас патенцэал ввиде бальшой територие! Арррряя!!!
27.12.2017 07:42
- гость -Индустриализацию Сталину провели американцы, не надо забывать.++++ Ты туфту не гони. Сталин покупал станки и оборудование за золото. Он не строил дворцов за бугром и не покупал американские облигации как нынешний бездарь. Сталин думал о Стране и о Народе. Так что засунь язык в одно место и помалкивай.
Видимо там до Урала, у них этот рост есть, а нам тут в Сибири его не очень видно.
Те, кто думает, что Сталин заботился о стране и народе, заблуждаются. Укреплял и охранял он свою личную власть, для этого не жалел ничего и никого. Путин занимается тем же самым, только власть ему нужна как средство для накопления богатства своего и своих дружков. Ну, а капитал, как известно, способен на любое преступление.
27.12.2017 08:02
- гость -
Сталин покупал станки и оборудование за золото.
Скажи мне пёс, где он взял это золото?
Ты заканчивай тут Сталина поливать. Его заслуги в историю вписаны, а вот ты ахгитатор, на чьи денежки тут вождя порочишь?
Ну разве Сталинские достижения могут сравниться с достижениями Навального?
Один фашистов разбил, экономику построил, ядерное оружие изобрел, а другой бегает из угла в угол и вор кричит))
27.12.2017 08:29
- гость -
Ты заканчивай тут Сталина поливать
Где Сталин взял золото, что бы оплатить американцам индустриализацию СССР?
27.12.2017 08:23 Дык были в стране богатства. Заслуга Сталина в том, что он невероятно форсированно (нереально форсированно) провел в стране индустриализацию (и не только) (менее, чем за 10 лет)... и... уж мать его как факт... если бы не это, то в ВОВ страна бы всрала прям конкретно вместе со всеми своими союзными республиками прям в течение нескольких месяцев.
27.12.2017 08:32
- гость -
Один фашистов разбил,
Значение слова "фашизм" знаешь?
27.12.2017 08:33
guest365
А вот Рамзан Кадыров почему то от него не в восторге. Почему?
27.12.2017 08:36
- гость -
Рамазан твой, ты у него и спрашивай.
27.12.2017 08:33
guest365
Зачем Сталин депортировал ингушей-чеченов в Казахстан?
27.12.2017 08:23
- гость -где он взял это золото?++++ Слушай, ты Пес смердячий! Золото частично было взято у церковных бездельников. И правильно!!! Остальное было на мануфактуру и сельхозпродукцию. Ты я так понимаю, именно из тех, кто облечен в рясу, или наглатался церковного Опиума.
27.12.2017 08:37
- гость -
Рамазан твой, ты у него и спрашивай.
Рамзан Кадыров - Герой России, он кровь проливал за нашу страну!!
27.12.2017 07:42
- гость -Индустриализацию Сталину провели американцы, не надо забывать_____________да хоть инопланетяне, лично мне пофиг, главный вопрос что пу так не может и проедает с гоп компанией то что было создано тогда.
Путин - человек потерявший совесть!В нулевые,когда баррель стоил за сотню долларов,он почему - то не думал о демографии.Сейчас,когда Медведев заявил,что ДЕНЕГ НЕТ,такая щедрость для вновь родившихся детей.Что только не наобещаешь перед выборами!
27.12.2017 08:38
Сталинский Сокол
Ты я так понимаю, именно из тех, кто облечен в рясу, или наглатался церковного Опиума.
Нет, я болею за Аллаха - отца нашего. А тебя что то смущает?
27.12.2017 08:39
- гость -
чью кровь он проливал?
А вот Рамзан Кадыров почему то от него не в восторге. Почему?
Это его личное мнение.
Я тоже педиков не люблю, но не призываю вас расстреливать.
27.12.2017 08:42
- гость -
Я тоже педиков не люблю, но не призываю вас расстреливать.
Ты считаешь всех сталинцев педиками?
27.12.2017 08:38 Есть много версий, но более вероятная - бандитизм. Это, если быть в курсе истории, была самая большая угроза стране после войны. В принципе поэтому многие и уехали в лагеря. Представьте, когда в вашем доме куча бандитов, а вы в нем управдома, то как бороться? Да и коррупция была нереальная после войны, почитайте про союзные ярмарки после войны... Много факторов было на самом деле...
ГРИША АЗИЗОВ_odnoklassn+++++ Ай молодец Гришаня!!! Вчера смотрел новости и тоже об этом подумал. Эта наглая, бессовестная физиономия, вдруг заговорила о детях, о бедности населения, за чертой которой уже больше 22 миллионов. Как же! Надо опять лапшу вешать перед выборами. Голосуем за Грудинина. Вернем Сталинскую Конституцию. Восстановим Смертную казнь. И наконец займемся своей экономикой. А Путина и его клику под-СУД!!!
Ты считаешь всех сталинцев педиками?
Я считаю педиком тебя, а не сталинцев. И это мое личное оценочное суждение.
27.12.2017 08:46
Сталинский Сокол
Ты вроде за здравие начал, а кончил за Грудинина. Грудинин ещё в 2000-х на подсосе у подпола был.
27.12.2017 08:47
- гость -
Я считаю педиком тебя, а не сталинцев. И это мое личное оценочное суждение.
Не суди по себе то, чё ты как маленький.
27.12.2017 08:41
- гость -++++++ Да молись Ты хоть дьяволу. Только живи по человечески. Думай о стране. Не воруй. Или ты как некоторые из тех, что днем себя осеняют в храме крестом, а ночью ходят в синагогу.
Не суди по себе то, чё ты как маленький.
Отмазки начальной школы.
Радуйся, что только педиком, а не ******сом.
Видно, что Вова много вопросов перед правительством и не ставил, вот поэтому и получилось, что правительство РФ решило все вопросы, стоявшие перед экономикой страны.
27.12.2017 08:51
Сталинский Сокол
Или ты как некоторые из тех, что днем себя осеняют в храме крестом, а ночью ходят в синагогу.
Ну так то Иисус - еврей и твой любимый совок тоже загомырил еврей на немецкие деньги. Ты уж извини..
Судя по этому заявлению,Путин видит жизнь исключительно из окна своего бронированного Мерседеса.
27.12.2017 08:52
- гость -
Радуйся, что только педиком, а не ******сом.
Да я не тот и не другой - я же не коммуняка-сталинист.
Сталинский Сокол
какого грудинина - оже из едимроссию прибежал. да и хватит нам коммунистов направили они уже, как было и чем кончилось все знают.
То что этот процесс будут называть выборами он от этого таким не станет.
Владимир Путин, выступая на Первом социальном бизнес-форуме, заявил:
"Мы ставим перед собой амбициозную цель - уже через десять лет Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. А ВВП на душу населения должен подняться с сегодняшних 19 с небольшим тысяч долларов к отметке 35 и чуть выше тысяч долларов на человека"
26 мая 2011
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Результат: ВВП на душу населения в 2017г снизился более чем в двое до 8664 $
Да я не тот и не другой - я же не коммуняка-сталинист.
Своими неуклюжими отмазками, ты только усиливаешь мою веру в то, что я был прав насчет тебя. Потому что и педики и ******сы - это не массовые представители какой либо группы населения, это конкретные люди.
27.12.2017 08:59
месный________________ Бойкот тогда? За навального? или что делать как изменить то что есть сейчас?
Результат: ВВП на душу населения в 2017г снизился более чем в двое до 8664 $_____________так он скажет, 10 лет не прошло, а лучше и не вспомнит что говорил, давно же было(((((
9.01 президент страны ставит цели, а чтобы выполнить их нужны общие усилия. А у нас в стране лебедь , рак и щука тянут упряжку в разные стороны.
А что сделали вы для страны лично, расскажите. Легко умничать начитавшись чужих коментариев.
Есть мнение что миром правит небольшая группа людей, (комитет 300, Бильдербергский клуб и пр названия). Так вот именно эти люди решают что и как будет, ставят президентов во всем мире, убивают неугодных. ВВП лишь человек который представляет огромный кусок земли с ресурсами, но и он не хозяин сам себе, он вынужден подчинятся воле руководителей. НО есть возможность защитить себя - нужно попасть в число этих людей, а для этого нужно много денег, очень много денег. Так вот я думаю ВВП последние несколько лет просто собирает через всех своих друзей деньги на взнос. Выкачивает все что можно из России. Вступление в клуб с правами равными как у всех членов гарантирует ему жизнь и возможность управлять гораздо шире.
27.12.2017 09:03
- гость -
Своими неуклюжими отмазками, ты только усиливаешь мою веру в то,...Потому что и педики и ******сы - это не массовые представители какой либо группы населения, это конкретные люди.
Во, во, ты всю свою коммунистическую молодость провёл с их именами на устах и их обещаниями...а теперь пытаешься найти себе подобных.
27.12.2017 09:11
Lacoste
дак чубайс в этом клубе состоит уже давно
Саша с местным голосуйте за Ксюшу.
Хотя видно что уровень ваш это навальнятки наивные , доверчевые и бестолковые.
27.12.2017 09:11
Lacoste
Так вот я думаю ВВП последние несколько лет просто собирает через всех своих друзей деньги на взнос. Выкачивает все что можно из России. Вступление в клуб с правами равными как у всех членов гарантирует ему жизнь и возможность управлять гораздо шире.
Ты наверное шизик. Вова обычный бывший коммунист, которого при совке мучила нехватка. Ты же понимаешь, что нет хуже правителя, чем бывший нищеброд?
Во, во, ты всю свою коммунистическую молодость провёл с их именами на устах и их обещаниями...а теперь пытаешься найти себе подобных.
Я тебе, глупышке, уже сказал, так что теперь попробуй понять.
Ну и выключи "сам дурак". Умным людям это не идет. Или ты не умный педик, а тупой *****ас?
27.12.2017 09:17
- гость -
Или ты не умный педик, а тупой *****ас?
О! Двуликий коммунист закукарекал)
27.12.2017 09:14
- гость -
ксюша как и все остальные - только исключительно для количества, создать видимость, распылить на себе голоса несогласных , конкурентов среди них нет. Где их штабы, где волонтёры, где встречи с избирателями, где предвыборная агитация - нет ничего.
27.12.2017 09:15
- гость -
грань заболевания определяют врачи в спецдиспансерах, а вы будьте осторожны в постановке незнакомым людям диагнозов, свои диагностируйте.
О! Двуликий коммунист закукарекал)
Глупышка, если ты намекаешь на сталинские гомосексуальные междусобойчики, то ума в тебе как в зад**це Ягоды или Ежова. Ты мал и глуп и не видал больших ****п.
27.12.2017 09:19
- гость -
Слабовато. Я ожидал от тебя большего.
Вам самим-то ложь эту озвучивать не надоело?
Президент Путин - прекрасный артист. Озвучивать такие хохмы и не заржать - не каждый сумеет.