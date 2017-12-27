Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ решило все вопросы, стоявшие перед экономикой страны, сообщает РИА "Новости".
"Должен сказать, что правительство Российской Федерации сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы", — сказал Путин на встрече с членами кабмина.
Ранее президент заявил о завершении периода рецессии в экономике России.
Также он отметил, что за январь-ноябрь текущего года ВВП вырос, по оценке Минэкономразвития, на 1,4%.
Комментарии
Это он явно о чём-то о своём, к нам отношения не имеющем.
Сталин за более короткий срок провел индустриализацию , Путин у власти гораздо больше лет ,а результат?
А он в ударе - это самая лучшая новогодняя шутка! Только грустная...
Ну что Вы хотите? Эта никчемная личность, которая неизвестно чем занималась в Германии. По одной из версии-Подглядывал в замочную скважину. Ничего не добыл-Выгнали. Стал директором Клуба в Питере. Вот и вся его деятельность. Правда создав кИпИратив Озеро, гнал метал и дерево в Германию. Вот отсюда все его доклады, это чтение по бумажке, которые ему готовят его лизоблюды. Давайте голосовать за Грудинина!!!!