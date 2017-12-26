Cкончался народный артист РСФСР, композитор Владимир Шаинский, сообщается на сайте телеканала "Культура".
О смерти сообщили близкие Шаинского, ему было 92 года.
Композитор известен как автор музыки для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену. В его творчестве также песни для таких картин, как "38 попугаев", "Завтрак на траве", "Антошка", "Финист — ясный сокол", "Пока бьют часы", "Крошка Енот", "Трям! Здравствуйте!" и не только.
Его песни пели Майя Кристалинская, Людмила Зыкина и Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Лев Лещенко — "Идет солдат по городу", "На дальней станции сойду", "Родительский дом", "Через две зимы". Даже вступительная песня возрожденного в конце 1980-х "Клуба веселых и находчивых" принадлежит перу Шаинского.
Композитор награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, многократный лауреат конкурса "Песня года".
Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. В 11 лет он начал заниматься по классу скрипки в музыкальной школе при Киевской консерватории, однако война прервала учебу будущего музыканта. В 1941 году его семья была эвакуирована в Ташкент. После войны в 1945 году поступил в МГК имени П. И. Чайковского на оркестровый факультет. Первыми классическими произведениями композитора стали струнный квартет и симфония — они были написаны им еще в студенческие годы. До 2000 года жил и работал в Москве, с 2000 года жил в Израиле, в 2004 году переехал в США, где получил вид на жительство.
Комментарии
песенки хорошие, но его родина израиль-сша, там и хороните