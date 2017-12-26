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Полиция Бийска разыскивает девушку, меняющую деньги на фальшивые

, ИА "Амител"
На основе полученных сведений был составлен фоторобот подозреваемой

Полицейские Бийска разыскивают девушку, которая подозревается в мошенничестве, сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как отмечается, в течение суток в городе было зарегистрировано два факта мошенничества. В обоих случаях жертвами стали бийские пенсионерки, открывшие незнакомке дверь и откликнувшиеся на просьбу разменять пятитысячную купюру.

"В обмен на настоящие деньги мошенница подсунула своим жертвам сувенирную продукцию, имитирующую денежный знак номиналом пять тысяч рублей. Так как пострадавшие не сразу обнаружили подлог,  мошеннице удалось скрыться. К счастью, обе пенсионерки смогли дать подробное описание незнакомки, после чего стало очевидно, что в обоих случаях действовала одна и та же молодая особа", — говорится в сообщении.  

На основе полученных сведений был составлен фоторобот подозреваемой. Кроме того, в распоряжении полицейских оказалась запись камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей молодую особу, в которой пенсионерки узнали девушку.

На вид ей 30 лет, рост 170 см, среднего телосложения, европейской внешности, волос темный. Была одета в пуховик темного цвета до колен, шапку вязаную темного цвета.

Правоохранители просят граждан, которым известна личность подозреваемой и ее местонахождение, сообщить данную информацию в полицию.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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