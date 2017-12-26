С 2018 года МРОТ повысится до 85% от прожиточного минимума, а в 2019 году они сравняются. Соответствующий закон принял Совет Федерации, пишет "Парламентская газета".
МРОТ должен быть равен прожиточному минимуму в соответствии с Трудовым кодексом. Закон предусматривает, что с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда составит 9489 рублей, то есть 85% прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года.
С 2019 года МРОТ выйдет на 100% прожиточного минимума.
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