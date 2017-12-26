Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 января будущего года должностных окладов судей всех уровней на 4%. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Из текста указа следует, что уже с начала следующего года оклады работников судебной системы увеличатся в 1,04 раза. Повышение затронет как судей Конституционного и Верховного судов, так и федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также работающих в регионах мировых судей.
Кроме того, премьер Дмитрий Медведев утвердил постановление правительства, повышающее довольствие военнослужащих с 1 января 2018 года. Документ размещен на портале правовой информации.
"Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", — говорится в постановлении.
Также будут повышены оклады по специальным званиям сотрудников нацгвардии, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, таможенных органов и начальников фельдъегерской связи.
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