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Путин назвал нищих главной нерешенной проблемой современной России

, ИА "Амител"
Также президент поблагодарил правительство за решение всех вопросов, стоявших перед экономикой России

Фото: profi-news.ru

Президент России Владимир Путин назвал большое число людей с доходами ниже прожиточного минимума одной из главных нерешенных проблем, передает ТАСС.

"Главная из них (нерешенных проблем) — большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума", — заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.

Также президент поблагодарил правительство за работу в последние пять лет, подчеркнув, что Дмитрию Медведеву и министрам удалось решить все вопросы, стоявшие перед экономикой России.

Ранее Владимир Путин заявил о завершении периода рецессии в экономике России.

Читайте также в сюжете: Итоги года - 2017
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.12.2017 09:08
гость

"Решить проблему с нищими" - нас что, убьют?

0  0
27.12.2017 09:17
acdc

Ды ты шо!!!! Во рвёт зад перед выборами то. Возглавил и организовал всех бандюков 90х, а теперь он с ними деликатно делает бизнес. По уши утонула страна в преступности. Только переворот как в 1917ом нас может теперь спасти. Больше выхода нет.

0  0
27.12.2017 09:17
АБОРИГЕН

Главная проблема России, это сам Владимир Путин. Обеспечение прожиточного минимума не решит проблему повальной нищеты и бедности. Нищие в РФ даже те, кто работает и работают далеко не дворниками или грузчиками.

0  0
27.12.2017 09:18
acdc

Есть тут кто нить кто за его голосовать будет?
Я думаю что НЕТ.
А он опять останется. Вот парадокс то.

0  0
27.12.2017 09:21
- гость -

Лицимер!

0  0
27.12.2017 09:28
гость

так ходите на выборы

0  0
27.12.2017 09:28
acdc


27.12.2017 09:08
гость

-"Решить проблему с нищими" - нас что, убьют?
-Да зачем же. Сами вымрем.

0  0
27.12.2017 09:33
тв

вы прям гордитесь своей бедностью. а что ВЫ сделали для того чтобы не быть нищими? в рабочее время на амике тусовались?

0  0
27.12.2017 09:33
John McCain

Дави их Володья, медал Конгресс теперь точно твой!

0  0
27.12.2017 09:36
ололо

я буду голосовать за Путина, ацедеце, ты НЕ думаешь

0  0
27.12.2017 09:37
- гость -


27.12.2017 09:18
acdc

Как это ни прискорбно, но это факт - люди в большинстве не связывают беды страны с Путиным. Нельзя сказать, что народ плохой, но он такой какой есть. Много чего намешано - но больше всего люди боятся перемен и твёрдо уверены - следующий будет хуже! Конечно, прямые фальсификации, административный ресурс, уничтожение выборной системы как таковой добавляет жулью проценты, но большинство за ЭТИХ!

0  0
27.12.2017 09:38
- гость -

Стоит отметить, что в 2000г, после многолетнего правления треклятого Ельцина, нищих было меньше чем в 2017г.

0  0
27.12.2017 09:40
Пацифист

"Также президент поблагодарил правительство за работу в последние пять лет, подчеркнув, что Дмитрию Медведеву и министрам удалось решить все вопросы, стоявшие перед экономикой России." Это, собственно, ответ на все вопросы по этой теме. Остальное - не имеет ровным счетом никакого значения.

0  0
27.12.2017 09:42
ДИЛДО

Ребята если кого-то,что-то не устраивает всегда ведь можно уехать туда где хорошо,а вас оценят по заслугам. Откуда уверенность,что выборы кто-то подтосовывает, а за Путина не голосует ни кто???
Лично я и 99% знакомых мне людей если и пойдём на выборы, то голосовать будем именно за В.В просто выходит,что нас большинство,а это и есть демократия. Да и нищих надо сказать, среди окружающих меня людей не встречается,уж не знаю чья в этом заслуга.

0  0
27.12.2017 09:42
- гость -

Начал брачные игры с народом.

0  0
27.12.2017 09:45
- гость -

27.12.2017 09:38
- гость -
уверены? вам сколько лет? я-то помню жуткие годы с 1991 по 2000. зарплату не платили от слова "совсем", начисляли, но не платили. Люди жили исключительно огородами о подсобным хозяйством

0  0
27.12.2017 09:46
- гость -

27.12.2017 09:42
ДИЛДО
Ребята если кого-то,что-то не устраивает всегда ведь можно уехать туда где хорошо,а вас оценят по заслугам

О-о-о! Публичный онанист! Долбишься прибором, во время показа ВВП по федеральным каналам

0  0
27.12.2017 09:47
- гость -


27.12.2017 09:45
- гость -
Люди жили исключительно огородами о подсобным хозяйством

Не ври так бессовестно.

0  0
27.12.2017 09:50
- гость -

я-то помню жуткие годы с 1991 по 2000. зарплату не платили от слова "совсем"
-------------

Врать - не мешки ворочать. Всё платили. Да задерживали, но платили.

0  0
27.12.2017 09:51
- гость -

27.12.2017 09:47
- гость -

27.12.2017 09:45
- гость -
Люди жили исключительно огородами о подсобным хозяйством

Не ври так бессовестно

Ну кто-то жил , кто то и не жил, имеются ввиду бывшие комсомольские и партейные лидеры успешно поучаствовавшие в приватизации, " братки"

1  0
27.12.2017 09:53
- гость -

Ну кто-то жил , кто то и не жил, имеются ввиду бывшие комсомольские и партейные лидеры успешно поучаствовавшие в приватизации, " братки"

И ты не ври.

0  0
27.12.2017 09:54
- гость -

Так говорит про нищий российский народ , как будто это не плоды его труда за семнадцать лет?

0  0
27.12.2017 09:56
- гость -


27.12.2017 09:45
- гость -
Не было такого. Все было. без роскоши на столе но было. Может ты бухал? а мои родители талоны водочные на мясные меняли у таких как ты.

0  0
27.12.2017 09:56
- гость -

Шанс был сделать страну экономический сильной, был кредит народного доверия в 1991 у ельцина, в 2000 у путина , в течении 10 лет высокие цены на нефть, обо всё просрали

0  0
27.12.2017 09:58
- гость -

Первый премьер-министр Республики Сингапур Ли Куан Ю: «У меня было два пути: Первый: это воровать и вывести друзей и родственников в списки «Форбс», при этом оставив свой народ на голой земле. Второй: это служить своему народу и вывести страну в десятку лучших стран мира. Я выбрал второй…»


Путин: «У меня тоже было 2 пути. К сожалению, второй уже выбрал Ли Куан...»

0  0
27.12.2017 09:58
АБОРИГЕН

Нищее население, это бесславный итог президентства Путина, порядочный человек должен уйти в отставку добровольно, а не выставлять свою кандидатуру на очередные выборы в нарушении конституции.

1  0
27.12.2017 09:59
- гость -

27.12.2017 09:56
- гость -

27.12.2017 09:45
- гость -
Не было такого. Все было. без роскоши на столе но было. Может ты бухал? а мои родители талоны водочные на мясные меняли у таких как ты.

А что в школе занятия уже закончились, почему не на ёлке? Там карлин тебе пакетик с желейными конфетами приготовил.

0  0
27.12.2017 09:59
Думаю

А кто в России последние семнадцать лет рулит? Может за бедность граждан с него и спросить?

0  0
27.12.2017 10:00
- гость -

Путин не может незнать,что и планка, по которой определяется уровень бедности, существенно занижена и это сделано намерено иначе цифра была бы на порядок выше

0  0
27.12.2017 10:00
- гость -

Да это проблема Но нельзя сказать, что Путин ей не занимается, и даже есть результаты. Кое-кому он уже успел помочь побороть бедность Сечин, Ролдугин, Ротенберги...

0  0
27.12.2017 10:01
- гость -

Всё хорошо, граждане! Вы беднеете и это хорошо!)

0  0
27.12.2017 10:03
- гость -

Разорвав практически все связи с цивилизованным миром, оставив Россию без вчерашних ближайших союзников, уничтожая нелепыми законами малый и средний бизнес, начав новую холодную войну и бессмысленную гонку вооружений, он ещё вспоминает про бедных? И обещает, что они будут богатыми? Нет, народ, хлебай, что заслужил.

0  0
27.12.2017 10:04
- гость -


27.12.2017 09:58
АБОРИГЕН

Выше на ветке в 9.26 неприятная новость для тех кто считает законным президентство Путина - "Мухин отметил, что по закону Путин в последний раз принимает участие в выборах президента".
Это удар ниже пояса для местной шпаны, утверждающей, что антиконституционные пересменки могут длиться вечно! Ну, а переводе это утверждение звучит так - хлопец не имел никакого права идти ни на третий ни теперь на четвертый срок!

0  0
27.12.2017 10:04
- гость -

Кто там Ли Кван Ю захотел?

"""Телесные наказания в Сингапуре весьма распространены и осуществляются посредством нанесения ударов ротанговыми палками"""

Загуглите наказание в Сингапуре за нарушение ПДД. Сами к этому готовы?

0  0
27.12.2017 10:06
- гость -




Новый президент Путин исправит ошибки старого президента Путина, будьте уверенны!


0  0
27.12.2017 10:08
Не минимум

Опомнитесь! Говорю про Алтай, но и в других местах такая же картина. Прожиточный минимум, т. е., чтобы не кинуть копыта сейчас не меньше 20 тыс. Но столько получает не каждый. Даже с высшим образованием средний специалист - не руководитель больше 30 не получит. А это очень мало. Нищим можно назвать того, кто получает до 1 минимума, а бедным - до 2-х, 3-х. Вот вам и картина. Идите голосуйте за ВВ. Среди моих знакомых нет не бедных. Учителю в школе недавно предлагали зарплату в 8500. Это реальное объявление на сайте АлтГАУ. Вот реальность! Её нам предложил Питин! Предлагает все 20 лет у правления! А вы идите и голосуйте за него же! Лучшего не заслужили, значит!

0  0
27.12.2017 10:09
Думаю

С такими результатами президент должен в отставку уходить безо всякого словоблудия!

0  0
27.12.2017 10:13
Митенька ржевский

Проблема не в нищих, а в излишне богатых.
Я точно за Путина голосовать не буду, он превращается в Брежнева семимильными шагами... или у него идиоты спичрайтерами работают...

0  0
27.12.2017 10:14
месный

27.12.2017 10:04
- гость -

готовы, если законы будут действовать на всех без исключения

0  0
27.12.2017 10:16
- гость -

27.12.2017 10:13
Митенька ржевский
Проблема не в нищих, а в излишне богатых.
Я точно за Путина голосовать не буду, он превращается в Брежнева

Брежнев отдыхает, он был у власти 18 лет, вова замахнулся на гораздо больший срок, скорее в сталина превращается

0  0
27.12.2017 10:16
СМЕХ ДА И ТОЛЬКО

"ПОПУЛЯЦИЮ НИЩИХ" ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ,ЧТО ЭТО ЖИВОТНЫЕ И ИХ БУДУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ!!!!ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПОМНИТЕСЬ, ЭТО ВЫ РАСПЛОДИЛИ НИЩЕТУ,ВЫ СЕБЕ РУКИ ПОПУЛИРУЙТЕ И БЕЗДОННЫЕ ГЛОТКИ ЗАТКНИТЕ, ТОГДА ДЕНЬГИ ПОЙДУТ КУДА НАДО И НЕ БУДЕТ НИЩИХ

1  0
27.12.2017 10:20
- гость -

И вновь Владимир Владимирович следствие называет причиной. Печально.

0  0
27.12.2017 10:20
- гость -

Вы всё врёте Если в 2004 году в России было 25 миллиардеров, то в 2017 их уже больше сотни человек. Народ богатеет

0  0
27.12.2017 10:22
- гость -

27.12.2017 09:59
- гость -
Бухать я не могла. Мне было в 91 году 11 лет. Родители тоже не бухали.
Не нищенствовали, но жили исключительно за счет огорода, кроме того, держали корову, свиней, птицу. Тем и жили. Зарплату родителям давали, но чаще всего не деньгами, а товарами, которые их предприятие тоже где-то на что-то выменяло. Консервой, крупами, маслом подсолнечным. А в 1995 году градообразующее предприятие закрыли. Совсем.

0  0
27.12.2017 10:25
- гость -

27.12.2017 09:59
- гость -
И да. Талоны отменили в 1992 г. Какие- такие талоны ваши родители меняли на мясо в годы правления Ельцина?

0  0
27.12.2017 10:29
- гость -

ололох и САМОТЫК, а че вы возбудились?

0  0
27.12.2017 10:48
- гость -

Главная проблема страны - это незаконное нахождение хлопца во власти...

0  0
27.12.2017 10:51
- гость -

27.12.2017 10:48

Хлопца во власти нет и надеюсь, никогда не будет

0  0
27.12.2017 11:07
- гость -

На фото 8 марта? Или Иваново?

0  0
27.12.2017 11:18
- гость -

Открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, опубликованное в «Коммерсанте», подписали 400 ученых. Они просят главу государства срочно изменить «статус РАН и статус научных Институтов», и вернуть институты под руководство Академии наук. В противном случае избранный в 2018 г. президент «примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой, не способной встретить вызовы современного мира», - пишут ученые. По их оценкам, сейчас в России «создана громоздкая и неработающая система управления наукой».

0  0
27.12.2017 11:47
Витёк

Вот и итог 17-летнего правления.
Позор!

0  0
27.12.2017 11:50
- гость -

В период с 1991 по 2000-е зп родителям задерживали, но платили. И я точно помни, что с едой у нас проблем не было. Была колбаса, сыр, мясо, ну все все необходимое. Был автомобиль, заработанный отцом и квартира, которую мать получила по очереди. КРЕДИТОВ и ИПОТЕКИ не было!!!! Вот в чем дело!!. Что я имею сейчас уже создав свою семью? Квартира в ипотеку минус 25 тыс. Б/у авто 2003 года минус 10 тыс. Мы с мужем работаем каждый день на неплохих работах получаем по 27. Итог: остается 19 тыс в месяц. Считаю , что мы за гранью бедности. И не надо сейчас писать, что мы мало работаем, бла бла бла, оторвать надо задницу бла бла бла.... За 2015 год сменила 4 работы в поисках денег, муж постоянно подрабатывает, задерживается и иногда работает по выходным. Кто виноват? Звезды так сложились???

0  0
27.12.2017 11:55
- гость -


27.12.2017 11:50
- гость -


это еще без детей живете..

0  0
27.12.2017 11:59
- гость -

Была колбаса, сыр, мясо, ну все все необходимое.
------------
И качество этого всего было намного выше чем сейчас! А пиво какое было. Прелесть. Не то что сссровская моча или современное пойло.

0  0
27.12.2017 12:00
- гость -

27.12.2017 11:55
- гость -
Вот это и страшно. Что я смогу дать детям? Многие сверстники думают так же. А куго есть дети, ипотеки, кредиты, живут благодаря родителям и еще живых старых бабушек, у которых пенсия больше, чем у них же работающих.

0  0
27.12.2017 12:16
ДИЛДО

Лично я ни кого не оскорблял, а выразил своё мнение которое схоже с мнением большенства,что бы вы тут не писали. Хотя хочется конечно, высказаться по поводу людей которые в 90-е стабильно зарплату получали и талоны, но это из реальность

0  0
27.12.2017 12:16
- гость -

А чего ты этот вопрос не решал 18 лет???

0  0
27.12.2017 12:19
- гость -

Пойду голосовать за Путина, слишком некоторые злобные тут против него стараются

0  0
27.12.2017 12:36
ололо

25 тыр за ипотеку? 10 тыр за авто? это чо у вас, ТТХ поподробнее дайте

0  0
27.12.2017 12:37
- гость -

27.12.2017 11:50
- гость -
а почему у вас ипотека такая дорогая? если вы были не в состоянии платить 25 000, то нужно было брать квартиру попроще, платили бы тысяч 10, вместо 25. У нас трешка, купленная в 2010 году за 1,5 млн. Ипотеку платим 15 тыс в месяц. Боюсь предположить, вы 6-комнатную квартиру в ипотеку купили?

0  0
27.12.2017 12:38
- гость -

12:19, голосуй за Путина! Голосуй за нищету, войну и коррупцию.

0  0
27.12.2017 12:40
- гость -

У нас трешка, купленная в 2010 году за 1,5 млн.

На Силикатном живете что ли?

0  0
27.12.2017 12:41
!!!

27.12.2017 12:36
ололо
Ну 10 тыс за авто, это вполне реально. Но вот ипотека в 25 тыс меня тоже смущает. При доходе в 54 000 на двоих , набрать кредитов на 35 тыс в месяц, это надо быть не слишком дальновидным

0  0
27.12.2017 12:42
- гость -

27.12.2017 12:40
- гость -
Нет. На Сулиме. Брали без ремонта, зато с хорошей планировкой.

0  0
27.12.2017 12:47
ололо

ога, реально, взять лехуса RX 2003 года, остальной доход на налог, страховку и бензин, а виноват - Путин

0  0
27.12.2017 12:47
- гость -

27.12.2017 12:41
!!!
не хочется на долго растягивать

0  0
27.12.2017 12:49
- гость -

так можно семьей и в однушке жить. А че? зачем стремится к лучшему? Главное стабильность в стране.

0  0
27.12.2017 12:49
- гость -

27.12.2017 12:37
- гость -
я не тот человек, который написал про ипотеку в 25 т.р., но отвечу.
А Вы попробуйте сейчас купить трешку за 1,5.
Вы не задумывались, что цены на квартиры выросли, и теперь за 1,5 даже однокомнатную купить сложно.
У меня ипотека, оформленная в 2017 году. Двушка, чуть больше 2 млн. (и это не центр, не огромные площади, стандартная серия 49 кв.м.) Ипотека около 24 т.р в месяц. Я высококвалифицированный специалист с высшим образованием и по меркам Барнаула неплохой з/п. И мне тяжело укладываться в бюджет. В конце 2014 - в 2015 году страну нагнули без предупреждения и имеют без вазелина до сих пор. При этом рассказывают, как у нас все замечательно и что из кризиса мы вышли и инфляция у нас чуть ли не ниже, чем в СССР. Противно, новости почти не смотрю, от вранья выворачивает.

0  0
27.12.2017 12:51
- гость -

У вас видно нет ипотеки. Подруга платит за 24 кв студию 12 сроком на 15 лет. Да и первоначальный взнос никто не отменял. Если брать с нуля все так и есть

0  0
27.12.2017 12:52
- гость -

27.12.2017 12:49
- гость -
Все так и есть, спасибо. Понимаю и сочувствую. Я тоже высококвалифицированный специалист с 2-мя образованиями.

0  0
27.12.2017 12:53
- гость -

Сегодня квартиру можно взять без ипотеки за 800тыщ новострой на первое время, машину нормальную за 300тыщ. Кто вам виноват что у вас королевские запросы?) А 54тыщ хватит как минимум 2 раза в год кататься а тёплые страны.

0  0
27.12.2017 12:53
- гость -

"А обманывать не хорошо. Ибо господин президент постоянно утверждал, что нельзя увеличивать заработные платы в связи с низкой производительностью труда, а вот доход собственникам от этого получать нужно, как и нужно топам платить много, как на западе. Господин президент соглашался с Кудриным строить уродливую систему оплаты труда, где оклад занимает мизер, а остальное премии, а теперь мотив, для того, что бы пенсии по выслуге лет не платить. Так что нищета господин президент целиком на вашей совести" (с)

0  0
27.12.2017 12:55
- гость -

27.12.2017 12:51
- гость -
Сдается мне, ваша подруга лукавит. Я в 2016 купила маме однушку 35 кв. м. за 1 350 000. Первый взнос составил 260 000. Ипотека на 10 лет. Ежемесячный платеж - 17 500

0  0
27.12.2017 12:56
- гость -

Есть обоснованные подозрения, что поддерживающие Путина 86% состоят из граждан, айкью которых не превышает это магическое число.

0  0
27.12.2017 12:59
- гость -

За 10лет своя квартира, что ещё надо? В той же загнивающей Америке надо лет 40 чтобы купить, поэтому просто арендуют.

0  0
27.12.2017 12:59
ололо

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0  0
27.12.2017 12:59
- гость -

Включила телик.
Победный звон литавр!
Выглянула в окно.
А это страна накрывается медным тазом!

0  0
27.12.2017 13:00
- гость -

Сегодня однушка в Барнауле упала до цены нормального автомобиля.

0  0
27.12.2017 13:02
ололо

сорри за кривую сцыль, но там ручками можно посчитать, у меня меньше 20 тыр ежемесяно получилось почему-то, за квартиру 2,2 млн на 15 лет (например), с первым взносом 15%

0  0
27.12.2017 13:04
месный

27.12.2017 12:56
- гость -

нет это те граждане которые сейчас живут очень хорошо только потому, что путин со своей командой создал у нас в стране то, что мы сейчас имеем

0  0
27.12.2017 13:05
- гость -

27.12.2017 13:02
ололо
вот и я о том же. а нам тут рассказывают про платеж за студию 12 000 за 15 лет

0  0
27.12.2017 13:05
- гость -

В той же загнивающей Америке надо лет 40 чтобы купить
--------------

У них на длительный срок берут, так как процент 3.5 У нас же стремятся быстрее рассчитаться, так как процент огромен.

0  0
27.12.2017 13:06
ололо

а на 10 лет, да, 24,5 тыр ежемесячно, но тут уж каждый сам себе мазохист

0  0
27.12.2017 13:08
- гость -

27.12.2017 13:02
ололо
Закрой он лайн калькулятор и иди в ВТБ 24

0  0
27.12.2017 13:08
- гость -

Берите кредиты максимально.
Долго этот режим не продержится.

0  0
27.12.2017 13:09
- гость -

27.12.2017 13:05
- гость -
Не надо людей вводить в заблуждения. Есть как есть. Это факты. Если у кого то и однешки за 800 тыс и нормальные авто за эту же стоимость, то мы за вас рады.

0  0
27.12.2017 13:16
- гость -

У меня коллега с мужем взяли ипотеку летом. Так как доход у них не большой (что-то около 60 тыс в месяц на двоих) , то и квартиру они рассматривали исключительно по своим возможностям. купили двушку хрущевку на потоке за 1 400 000. Платят в месяц что-то около 10 тыс. Вот и возникает у меня вопрос: если вы считаете , что у вас маленький доход, то ЗАЧЕМ вы берете квартиру с ежемесячным платежем в 25 000 и машину с платежем в 10 000? И главное, раз уж взвалили на себя эту кредитную нагрузку, то не жалуйтесь, чтобы не прослыть глупцом. Грамотные люди, прежде чем взять кредит, просчитывают свои финансовые возможности. Только люди не очень умные берут кредиты с надеждой "авось как-нибудь выплачу". Как-то странно получается, не подумав нахватали кредитов, а кто-то виноват!!!!

0  0
27.12.2017 13:17
ололо

не "кто-то виноват", а мы знаем кто...

0  0
27.12.2017 13:20
- гость -

1млн 400 однокомнатная квартира новая в кирпиче, в рассрочку без процентов до сдачи... варианты и выбор всегда есть.

0  0
27.12.2017 13:20
- гость -

27.12.2017 13:17
ололо
я-точно знаю, кто!!!! Тот кто мозгов в голову не положил!!!!

0  0
27.12.2017 13:22
- гость -

2млн 500 трешка на 80 квадрат в панели в готовая в не очень районе типа Ускова.

0  0
27.12.2017 13:24
- гость -

1450 торешка в Хруще на выбор

0  0
27.12.2017 13:26
ололо

в ВТБ не пойду, пойду к Новому году водкуселёдку закупать пораньше, в выходные могу себе представить, какую толкучку "нищее" население устроит у магазинных касс, да и парковки, опять-же, кредитными авто за 500-800 тыр (в среднем) забъют, опять кто-то виноват будет...

0  0
27.12.2017 13:39
Массаж мозга

Вопрос к путину в том, почему за 17 лет вставания с колен и непрекращающихся успехов в стране такая дорогая ипотека, почему такие дорогие кредиты? Почему так дорого стоит отопление вот у нас в Сибири, где зима полгода и где это топливо добывают из нашей земли?

0  0
27.12.2017 13:43
- гость -

Толкучка перед новым годом была и в "лихие 90-е", когда зарплаты не платили. Налоги икоммуналка были копеечные.

0  0
27.12.2017 13:47
месный

27.12.2017 13:39
Массаж мозга

с колен поставил всех раком - так точнее будет

0  0
27.12.2017 13:48
Пионер

Кто там трешку в хруще за 1450 увидел на выбор? Это в Заринске? А в ваши новостройки вложить ещё полляма минимум надо. Хотя вам и на стяжке сойдёт. Начинаются рекламы и несут ахинею. Войска путинские из ололохов и дилдорасов

0  0
27.12.2017 13:58
гость

Потрясающее среднеумие некоторых граждан. Хотя бы чуть чуть надо знать новейшую историю собственной страны. В 80-е страну слил Горбачев - огромные очереди, нет продуктов, сдача позиций в Европе и всех союзников, "сухой закон". 90-е продолжение развала государства, для несведущих первая республика вышедшая из состава СССР это была Ельцинская Россия так то, обвал рубля, расстрел собственного парламента в 93-м, потом Чечня с 14 000 официально убитых только военнослужащих, задержка зарплаты по полгода или бери продукцией, огромная эмиграция русскоязычного населения из бывших советских республик, вертикальный рост преступности и уличной и организованной (или забыли вечерние улицы Барнаула). Или это не про нас. Вернуться туда никто не хочет А?Тогда назовите своих кандидатов, хоть сцка одного достойного!!!

0  0
27.12.2017 13:58
- гость -

https://www.avito.ru/barnaul/kvartiry/prodam?pmax=1500000&pmin=1400000&f=549_5697-5698

0  0
27.12.2017 14:03
- гость -

27.12.2017 13:58
гость
Да вы правы. Русским деревням под гнетом монголов-татар тоже не сладко жилось.

Ну а че? давайте только прошлым жить . Жить и боятся. Жить в "стабильности"

0  0
27.12.2017 14:04
- гость -

27.12.2017 13:58
гость
+100500

0  0
27.12.2017 14:13
Массаж мозга

"Вернуться туда никто не хочет А?"
---------
Фарш невозможно провернуть назад.
Смена одного общественного строя другим всегда происходит не просто.
И возвращаться никуда не нужно. Нужно стремиться к соблюдению Конституции, поэтому для начала надо убрать "гаранта", который гарантирует только своим, и кладёт болт на основной закон.

0  0
27.12.2017 14:17
гость

Да просто хоть одного кандидата назовите, нового гаранта блин, хоть одного пожалуйста

0  0
27.12.2017 14:24
- гость -

27.12.2017 14:17
гость
Да просто хоть одного кандидата назовите, нового гаранта блин, хоть одного пожалуйста
---
Обама свободен. Зовите.

0  0
27.12.2017 14:32
ололо

Пионер, иди за базар отвечай, тебе тут ссылку к носу подвели, с хрущовками

0  0
27.12.2017 14:48
месный

27.12.2017 14:17
гость

его не зарегистрировали

0  0
27.12.2017 14:50
ололо

27.12.2017 14:48
месный
================
ПОЛОНСКИЙ????7777

0  0
27.12.2017 14:55
месный

27.12.2017 14:50
ололо

Навальный.

0  0
27.12.2017 14:56
- гость -

вы все тут очень неприятные люди

0  0
27.12.2017 15:03
ололо

27.12.2017 14:55
месный
================
при нём будешь не "раком", а "бараном" - так будет лучше?

0  0
27.12.2017 15:22
месный

27.12.2017 15:03
ололо

дак народ и сейчас держат за баранов раком

0  0
27.12.2017 15:27
- гость -

27.12.2017 15:22
месный

А правда, что в случае избрания Навального президентом, пусть не сейчас, но в будущем:
1) всем пешеходам разрешат переходить проезжую часть там где они захотят?
2) всех граждан России имеющих водительское удостоверение бесплатно снабдят качественным алкотестером?
3) Россияне будет жить лучше чем шейхи Саудовской Аравии?

0  0
27.12.2017 15:32
ололо


27.12.2017 15:22
месный
дак народ и сейчас держат за баранов раком
======================
дак ничо не поменяется?

0  0
27.12.2017 15:39
- гость -

по третьему пункту. конечно правда. навальный лично каждому на карту 100500 млн долларов

0  0
27.12.2017 15:39
месный

27.12.2017 15:27
- гость -

Не не так.
1) всем водителям разрешат давить пешеходов, если они таких заметят, или не заметят, на дороге, водители спешат всегда некогда им тормозить изза пустяков
2)всем гражданам России у кого есть права выдадут по автомобилю, импортному
3)Чем больше собъёшь пешеходов тем больше дадут премию, особенно за пенсионеров

0  0
27.12.2017 15:40
- гость -

Обама свободен. Зовите.
------------

Что-то я сомневаюсь, что он после работы президентом США пойдёт работать президентом РФ

0  0
27.12.2017 15:46
- гость -

27.12.2017 15:40
- гость -
Что-то я сомневаюсь, что он после работы президентом США пойдёт работать президентом РФ
---
Ну так надо убедить человека, заинтересовать. А так - чем Обама хуже датского пирата Рюрика или голштинского принца Петра?

0  0
27.12.2017 18:08
- гость -

Нищета, позорище правителям.

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