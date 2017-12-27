Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что, несмотря на все проблемы, российской экономике удалось выйти из рецессии и в ней появились позитивные тенденции, которые надо закреплять в будущем году, пишет "Парламентская газета".
Матвиенко отметила, что благодаря четкой и слаженной работе всех органов власти удалось немало сделать и в решении внутригосударственных задач.
Одним из основных достижений года, по ее мнению, является выход экономики из рецессии и вхождение ее в стадию устойчивого развития и роста.
"Конечно, мы знаем, сколько у нас проблем, никто не лакирует, не идеализирует картину. Но тем не менее позитивная тенденция появилась, и ее надо всячески закреплять", — подчеркнула Матвиенко.
"Восстанавливается рост реальной заработной платы. Это самое главное — добиться восстановления доходов населения", — высказалась Матвиенко.
Также она отметила, что увеличились инвестиции в основной капитал и внешнеторговый оборот.
Комментарии
Уже занимаются!
Министерство финансов спрячет от американских и европейских регуляторов деньги российских бизнесменов, которые вернутся в российскую юрисдикцию из офшорных и западных стран. Такие гарантии олигархам, бизнесменам и инвесторам дал глава Минфина Антон Силуанов.
Валька Стакан опять лапшу вешает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ещё одна деревнская помешанная... заниматься надо не доходами какого-то виртуального населения, а доходами конкретных персонажей, любителей корзинок с колбаской... их много, уж поверьте. Ворон ворону глаз не выклюет...
Опомнились. А что так сразу прям перед выборами, а где вы были 20 с лишним лет? Или надо было загнать народ по уши в дерьмо, что дальше всё конец.
Да тут еще Грудинин масло в огонь подлил, вот едросня по всем каналам и зашевелилась
На фотке нимба не хватает