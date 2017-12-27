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Собчак – "лайтовая": кандидатов в президенты разделили на три категории

, ИА "Амител"
Политолог отметил, что по закону (в нынешней его редакции) Путин в последний раз принимает участие в выборах президента

Фото: v-2018.com

Кандидаты на пост главы государства во время предвыборной президентской кампании будут бороться в "трех весовых категориях", заявил "ПолитЭксперт" генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин

К первой категории "тяжеловесов" Мухин отнес действующего президента Владимира Путина: "Путин — супертяжеловес. Даже не знаю, надо ли ему создавать избирательный штаб, потому что его деятельность на посту президента является лучшей иллюстрацией его состоятельности как кандидата".

Ко второй группе политолог отнес традиционных участников президентской кампании, в частности, лидеров ЛДПР и "Яблока" Владимира Жириновского и Григория Явлинского. Также в эту группу он поместил кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

В категории "легкого веса", по мнению Мухина, находится множество претендентов. Это, к примеру, Ксения Собчак и председатель "Партии роста" Борис Титов.

Политолог отметил, что основная часть кандидатов на пост главы государства из группы "легковесов" еще не зарегистрировалась в Центризбиркоме.

По его словам, многие социальные группы видят президентом действующего главу государства: "Поэтому претендентам из двух других групп конкурировать с ним будет достаточно сложно. Но это не делает нынешнюю кампанию менее интересной". 

Мухин отметил, что по закону Путин в последний раз принимает участие в выборах президента: "Именно в ходе этой гонки возникает президентская кампания будущего и выкристаллизовываются основные кандидаты, которые могут попытать счастья еще раз, сделав это более успешно".

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года.

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.12.2017 10:00
- гость -

"Мухин отметил, что по закону Путин в последний раз принимает участие в выборах президента".
Это удар ниже пояса для местной шпаны, утверждающей, что антиконституционные пересменки могут длиться вечно! Ну, а переводе это утверждение звучит так - хлопец не имел никакого права идти ни на третий ни теперь на четвертый срок!

0  0
27.12.2017 11:46
- гость -

Нет ни каких групп!
Есть Грудинин!
и второй - шуллер

0  0
27.12.2017 11:48
- гость -

К первой категории "тяжеловесов" Мухин отнес действующего президента Владимира Путина: "Путин — супертяжеловес.

Главное от перенапряжения не пукнуть

0  0
27.12.2017 13:31
- гость -

Грудинин - это никто, как он попал во вторую группу?
Или его пиарит кремль? Готовит будущую замену Путина?

0  0
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