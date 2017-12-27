Президент России Владимир Путин во вторник, 26 декабря, пообщался с детьми после Кремлевской елки и рассказал им о своем отношении к оппозиции, пишет "Парламентская газета".
Как отмечается, после праздника около двухсот детей в возрасте от 7 до 14 лет вышли на Соборную площадь, где их развлекали аниматоры. После этого они отправились в сторону катка на Красной площади.
Совсем неожиданно Путин оказался на площади по пути на заседание кабинета министров. Дети, для которых появление главы государства стало сюрпризом, обступили его и начали задавать вопросы.
Путин и дети. pic.twitter.com/ri8Yzghd9N— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 26, 2017
Кто-то из детей задал вопрос: "Как вы относитесь к оппозиции?" Президент ответил: "Уважительно. К здравой".
"А к хоккею?" – спросили его. "Люблю", — ответил Путин.
"А если честно, вы по телевизору лучше выглядите", — сказал один из детей. "Ну, ничего", — ответил Путин.
Другой ребенок спросил, исполняет ли Дед Мороз желания. "Некоторые исполняет", — подметил президент.
Также дети поинтересовались, трудно ли ему управлять страной. "Такой, как наша — нетрудно, где живут такие ребятишки, как вы", — сказал президент.
Путин, со своей стороны, спрашивал у детей, откуда они родом. Оказалось, что некоторые из них приехали из разных уголков России. Президент рассказал, что бывал во многих регионах страны, но любимым местом он назвал свой родной город Санкт-Петербург.
Комментарии
Слова Т. Спендиаровой. Музыка Зары Левиной.
Мы знаем, великий Ленин (путин)
Заботлив и ласков был.
Он взял бы нас на колени,
С улыбкой бы нас спросил:
«Ну, как вам живётся, дети?»
И наш бы звенел ответ:
«Мы всех счастливей на свете,-
Так выполнен твой завет!
Дарит нам страна подарки
От имени Октября:
Дворцы, весёлые парки,
Зелёные лагеря!
Ты отдал за счастье наше
И силы свои, и труд.
И вот нам живётся краше,
Чем в песне о том поют!»
"Один из вопросов касался его отношения к оппозиции. "
"ребёнку", задавшему этот вопрос, присвоено очередное звание майора ФСО
Путин и дети, путин и уралвагозавод, путин и стерхи, пути и амфора и т.д.
Почему его полиция не повязала за несанкционированный митинг, он что выше закона?! Почему нет предъяв по тому, что общается с несовершеннолетними?!
Жаль зима, летом бы точно ребятёнка в пупок поцеловал
Вовлекать детей в политику - верх безнравственности, но это не касается действующего и будущего гаранта.
Какие образованные и подкованные дети! Хоровод вокруг ёлки водят и про оппозицию знают! В следующий раз Путина, видимо, про "оппозицию" в детском саду спрашивать будут.
подходил к концу 2017 год. дети на елке спрашивают про оппозицию.
Про Деда Мороза и оппозицию...
Дожили...
Детей уже на елке, в политические игры впутывают, конечно за 17 лет тяжело чем то хвастаться, уже ничего не помогает кроме грязных политтехнологий
ясен-перец, совершенно случайно ВВП вышел на Соборную площадь и совершенно случайно там оказались политически подкованные дети с Кремлевской елки, которые СРАЗУ! начали задавать вопросы про оппозицию, прям умилило
И кто после этого занимается оболваниванием «несчастной молодёжи» ?
Бревно когда понесет в прямом эфире,чтобы показать единство с народом?
27.12.2017 10:33
Тот, кто уговаривает донатить из карманных денег
уже перед детишками хвастается?
Тот, кто
уговариваетзаставляет донатитьплатить налоги из карманных денег
27.12.2017 10:43
Нипасильно?
сколько желчи..., а всего то дети устроили допрос с пристрастием про то что думали...
Проверка земель на Байкале, купленных китайцами, начнется в январе 2018 года.
Дети - будущее, но не России.
Численность населения России может вырасти к 2036 году до 154 млн человек, следует из оптимистического прогноза Росстата. Средний вариант прогноза предполагает численность жителей страны в 147 млн человек к тому же сроку. Увеличение населения произойдет за счет миграционного прироста, а не естественного.
По оптимистическому варианту численность россиян будет расти и достигнет 154 млн человек к 2036 году. Средний вариант не предполагает значительных колебаний. По этому сценарию к 2022 году число россиян превысит 148 млн человек, а затем постепенно начнет снижаться и к 2036-му вновь опустится до 147 млн. По низкому варианту прогноза с 2020 года россиян начнет становиться меньше и численность населения упадет до 138 млн к 2036-му.
При этом общий рост будет достигнут, согласно среднему и высокому прогнозам, за счет мигрантов. Ежегодно в стране по оптимистическому варианту будет селиться 350–450 тыс. человек и 285–300 тыс. по среднему.
Все три сценария предполагают, что в ближайшие годы естественный прирост населения будет отрицательным .
И так то путена не уважал, а теперь, когда появился Грудинин, вообще нынешний может спокойно уйти с позором.
11:44, а вас не смущает что:
1. Грудинин, был членом партии Единая Россия
2. Начал проявлять активность как раз к выборам.
3. Ничего конкретного не предлагает.
– Если честно, вы по телевизору выглядите лучше.
– Ну ничего, - смутился президент.
Россия по российскому телевизору тоже выглядет лучше!
Сечин не явился в суд, Путин не явился в ЦИК. Зачем им приходить в созданный ими же цирк на представление, которое они сами срежиссировали?
27.12.2017 11:49
а вас не смущает что:
1. Грудинин, был членом партии Единая Россия
2. Начал проявлять активность как раз к выборам.
3. Ничего конкретного не предлагает.
Абсолютно ничего не смущает! Это хозяйственник! Человек достигший результатов в своей маленькой "стране". Совершенно верно то, что он не юрист, не политик, не умеет красиво наводить тень на плетень. Это человек дела!
Все едерасты в голос заявляют, что он ничего не предлагает, а он говорит, что желает видеть страну экономически сильной с богатым народом. Ваш стерх вообще назаченец из под палы! Изподкустный выползень
"Совсем неожиданно Путин оказался на площади по пути на заседание кабинета министров."
------------
так вот ты какая - детская неожиданность!
Легко управлять страной, где живут такие, как вы. Звучит двусмысленно.
Есть обоснованные подозрения, что поддерживающие Путина 86% состоят из граждан, айкью которых не превышает это магическое число.
фуфу вова
- Если страной управлять не трудно, то почему, дедушко Вова, в России так много бедных?
- Ой, ой вон смотрите, смотрите - дед Мороз по улице скачет.
Душевный человечище.
"Совсем неожиданно Путин оказался на площади ..."
Цирк, либо просто нас за де билов считают.
да скоро бревно понесет в прямом эфире, -гость- 10:38 lol
27.12.2017 12:40
- гость -
Тогда может Грудинина в премьеры и посмотреть, что он стоит