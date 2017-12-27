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"Уважительно": Путин рассказал детям о своем отношении к оппозиции

, ИА "Амител"
"Такой, как наша - нетрудно, где живут такие ребятишки, как вы", - ответил президент на вопрос о трудностях управления страной

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во вторник, 26 декабря, пообщался с детьми после Кремлевской елки и рассказал им о своем отношении к оппозиции, пишет "Парламентская газета".

Как отмечается, после праздника около двухсот детей в возрасте от 7 до 14 лет вышли на Соборную площадь, где их развлекали аниматоры. После этого они отправились в сторону катка на Красной площади.

Совсем неожиданно Путин оказался на площади по пути на заседание кабинета министров. Дети, для которых появление главы государства стало сюрпризом, обступили его и начали задавать вопросы.

Кто-то из детей задал вопрос: "Как вы относитесь к оппозиции?" Президент ответил: "Уважительно. К здравой".

"А к хоккею?" – спросили его. "Люблю", — ответил Путин.

"А если честно, вы по телевизору лучше выглядите", — сказал один из детей. "Ну, ничего", — ответил Путин.

Другой ребенок спросил, исполняет ли Дед Мороз желания. "Некоторые исполняет", — подметил президент.

Также дети поинтересовались, трудно ли ему управлять страной. "Такой, как наша — нетрудно, где живут такие ребятишки, как вы", — сказал президент.

Путин, со своей стороны, спрашивал у детей, откуда они родом. Оказалось, что некоторые из них приехали из разных уголков России. Президент рассказал, что бывал во многих регионах страны, но любимым местом он назвал свой родной город Санкт-Петербург.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.12.2017 10:02
- гость -

Слова Т. Спендиаровой. Музыка Зары Левиной.
Мы знаем, великий Ленин (путин)
Заботлив и ласков был.
Он взял бы нас на колени,
С улыбкой бы нас спросил:

«Ну, как вам живётся, дети?»
И наш бы звенел ответ:
«Мы всех счастливей на свете,-
Так выполнен твой завет!

Дарит нам страна подарки
От имени Октября:
Дворцы, весёлые парки,
Зелёные лагеря!

Ты отдал за счастье наше
И силы свои, и труд.
И вот нам живётся краше,
Чем в песне о том поют!»


0  0
27.12.2017 10:07
- гость -

"Один из вопросов касался его отношения к оппозиции. "

"ребёнку", задавшему этот вопрос, присвоено очередное звание майора ФСО

0  0
27.12.2017 10:10
- гость -

Путин и дети, путин и уралвагозавод, путин и стерхи, пути и амфора и т.д.

0  0
27.12.2017 10:16
- гость -

Почему его полиция не повязала за несанкционированный митинг, он что выше закона?! Почему нет предъяв по тому, что общается с несовершеннолетними?!

0  0
27.12.2017 10:18
- гость -

Жаль зима, летом бы точно ребятёнка в пупок поцеловал

0  0
27.12.2017 10:23
- гость -

Вовлекать детей в политику - верх безнравственности, но это не касается действующего и будущего гаранта.

0  0
27.12.2017 10:27
- гость -

Какие образованные и подкованные дети! Хоровод вокруг ёлки водят и про оппозицию знают! В следующий раз Путина, видимо, про "оппозицию" в детском саду спрашивать будут.

0  0
27.12.2017 10:30
- гость -

подходил к концу 2017 год. дети на елке спрашивают про оппозицию.
Про Деда Мороза и оппозицию...
Дожили...

0  0
27.12.2017 10:30
- гость -

Детей уже на елке, в политические игры впутывают, конечно за 17 лет тяжело чем то хвастаться, уже ничего не помогает кроме грязных политтехнологий

0  0
27.12.2017 10:32
- гость -

ясен-перец, совершенно случайно ВВП вышел на Соборную площадь и совершенно случайно там оказались политически подкованные дети с Кремлевской елки, которые СРАЗУ! начали задавать вопросы про оппозицию, прям умилило

0  0
27.12.2017 10:33
- гость -

И кто после этого занимается оболваниванием «несчастной молодёжи» ?

0  0
27.12.2017 10:38
- гость -

Бревно когда понесет в прямом эфире,чтобы показать единство с народом?

0  0
27.12.2017 10:40
- гость -

27.12.2017 10:33

Тот, кто уговаривает донатить из карманных денег

0  0
27.12.2017 10:42
- гость -

уже перед детишками хвастается?

0  0
27.12.2017 10:43
- гость -

Тот, кто уговаривает заставляет донатить платить налоги из карманных денег

0  0
27.12.2017 10:52
- гость -

27.12.2017 10:43

Нипасильно?

0  0
27.12.2017 11:10
- гость -

сколько желчи..., а всего то дети устроили допрос с пристрастием про то что думали...

0  0
27.12.2017 11:21
- гость -

Проверка земель на Байкале, купленных китайцами, начнется в январе 2018 года.

0  0
27.12.2017 11:31
- гость -

Дети - будущее, но не России.

Численность населения России может вырасти к 2036 году до 154 млн человек, следует из оптимистического прогноза Росстата. Средний вариант прогноза предполагает численность жителей страны в 147 млн человек к тому же сроку. Увеличение населения произойдет за счет миграционного прироста, а не естественного.

По оптимистическому варианту численность россиян будет расти и достигнет 154 млн человек к 2036 году. Средний вариант не предполагает значительных колебаний. По этому сценарию к 2022 году число россиян превысит 148 млн человек, а затем постепенно начнет снижаться и к 2036-му вновь опустится до 147 млн. По низкому варианту прогноза с 2020 года россиян начнет становиться меньше и численность населения упадет до 138 млн к 2036-му.

При этом общий рост будет достигнут, согласно среднему и высокому прогнозам, за счет мигрантов. Ежегодно в стране по оптимистическому варианту будет селиться 350–450 тыс. человек и 285–300 тыс. по среднему.

Все три сценария предполагают, что в ближайшие годы естественный прирост населения будет отрицательным .

0  0
27.12.2017 11:44
- гость -

И так то путена не уважал, а теперь, когда появился Грудинин, вообще нынешний может спокойно уйти с позором.

0  0
27.12.2017 11:49
- гость -

11:44, а вас не смущает что:

1. Грудинин, был членом партии Единая Россия
2. Начал проявлять активность как раз к выборам.
3. Ничего конкретного не предлагает.

0  0
27.12.2017 11:51
- гость -

http://my-files.ru/Get/fokm6g/3.jpg/thumb500.jpg

0  0
27.12.2017 11:56
- гость -

– Если честно, вы по телевизору выглядите лучше.
– Ну ничего, - смутился президент.

Россия по российскому телевизору тоже выглядет лучше!

0  0
27.12.2017 11:58
- гость -

Сечин не явился в суд, Путин не явился в ЦИК. Зачем им приходить в созданный ими же цирк на представление, которое они сами срежиссировали?

0  0
27.12.2017 12:40
- гость -

27.12.2017 11:49
а вас не смущает что:
1. Грудинин, был членом партии Единая Россия
2. Начал проявлять активность как раз к выборам.
3. Ничего конкретного не предлагает.

Абсолютно ничего не смущает! Это хозяйственник! Человек достигший результатов в своей маленькой "стране". Совершенно верно то, что он не юрист, не политик, не умеет красиво наводить тень на плетень. Это человек дела!
Все едерасты в голос заявляют, что он ничего не предлагает, а он говорит, что желает видеть страну экономически сильной с богатым народом. Ваш стерх вообще назаченец из под палы! Изподкустный выползень

0  0
27.12.2017 12:42
Павсекакий

"Совсем неожиданно Путин оказался на площади по пути на заседание кабинета министров."
------------
так вот ты какая - детская неожиданность!

0  0
27.12.2017 12:51
Гость

Легко управлять страной, где живут такие, как вы. Звучит двусмысленно.

0  0
27.12.2017 12:56
- гость -

Есть обоснованные подозрения, что поддерживающие Путина 86% состоят из граждан, айкью которых не превышает это магическое число.

0  0
27.12.2017 13:07
Александр

фуфу вова

0  0
27.12.2017 13:11
- гость -



- Если страной управлять не трудно, то почему, дедушко Вова, в России так много бедных?

- Ой, ой вон смотрите, смотрите - дед Мороз по улице скачет.

0  0
27.12.2017 13:18
- гость -

Душевный человечище.

0  0
27.12.2017 13:20
- гость -

"Совсем неожиданно Путин оказался на площади ..."
Цирк, либо просто нас за де билов считают.

0  0
27.12.2017 14:33
гость

да скоро бревно понесет в прямом эфире, -гость- 10:38 lol

0  0
27.12.2017 18:49
- гость -


27.12.2017 12:40
- гость -


Тогда может Грудинина в премьеры и посмотреть, что он стоит

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