Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о намерении Владимира Путина защитить российских бизнесменов от "брутальных и нерыночных посягательств" на их собственность за рубежом, сообщает РИА "Новости".
Песков отметил, что в последнее время западные страны "не всегда придерживаются принципа святости частной собственности". По его словам, российские власти и предприниматели неоднократно сталкивались с незаконными и необоснованными попытками посягательств на нее.
"Все это делается под личиной рестрикций и санкций", — подчеркнул Песков.
"Такая ненадежная атмосфера для инвестиций за рубежом, она, конечно, может создавать дискомфорт для российского бизнеса, для российских капиталов, которые инвестированы там", — добавил Песков, отметив, что Путин хочет создать комфортные условия для предпринимателей, желающих вернуть свои капиталы в страну.
На вопрос о том, зачем России, в которой, исходя из заявлений главы государства, хороший бизнес-климат, создавать какие-то дополнительные "бонусы" для бизнесменов, Песков ответил: "Нет предела совершенству".
Напомним, ранее СМИ сообщили о том, как Песков за €1,7 млн приобрел в Париже квартиру площадью 180 кв. метров для бывшей жены. Песков открестился от этой зарубежной недвижимости. Также сообщалось, что у него есть пентхаус стоимостью $2 млн в одном из самых дорогих домов в Майами — суперсовременном доме "Porsche Design Tower". На это пресс-секретарь президента предпочел промолчать.
Комментарии
Министерство финансов спрячет от американских и европейских регуляторов деньги российских бизнесменов, которые вернутся в российскую юрисдикцию из офшорных и западных стран. Такие гарантии олигархам, бизнесменам и инвесторам дал глава Минфина Антон Силуанов.
«Я недавно, как вы знаете, встречался с представителями российского бизнеса. Мы говорили о необходимости совершенствования нормативной базы в отношении так называемых контролируемых иностранных компаний - это те компании, которые фактически принадлежат нашим гражданам, наши граждане являются там конечными бенефициарами. Но у меня есть еще одно предложение, о котором я пока публично не говорил: первое - продлить срок амнистии капиталов, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию. И второе заключается в том, чтобы освободить представителей бизнеса, которые закрывают этот бизнес за границей и переводят его в Россию, от уплаты 13%-ного налога», — сказал Путин.
Ну правильно нельзя же своих дружков воров-олигархов бросать. Надо им за счёт бюджета возместить убытки. А то люди годами тащили из страны, а тут в один миг всё отобрать могут.
Запасаемся попкорном и ждем февраля?
" Кремль сегодня делает попытки перекупить олигархов. Эти олигархи сейчас мечутся, не зная, по какую сторону баррикад им лучше находиться на момент, когда администрацией Трампа будет подготовлен и представлен Конгрессу США «Кремлевский доклад» о ближайшем окружении Путина." (с)
Это сама кремлёвская братва спасает свои кошельки, находящиеся на хранении на подставных - соседях виолончелистах, дзюдоистах, поварах и др. холопах из их прислуги с наворованным у народа баблом, да ещё и требуют из бюджета бабки в прОцентах, за это благодетельство!
До такой наглости в мире ещё никто пока ранее не додумался, чтобы народ обокрасть, а затем брать ещё раз бабки с народа, за то, что народ их общак им спасает!
В цивилизованном мире власти прогрессивный налог вводят, а в России Тсарь для своих бояр вообще налог отменил.
До такой наглости в мире ещё никто пока ранее не додумался, чтобы народ обокрасть, а затем брать ещё раз бабки с народа, за то, что народ их общак им спасает!
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Так олигархи наши? Наши! Нам их и спасать! Они же русские люди, в конце концов, граждане великой России. Своих не бросаем
То есть если кто нибудь вывез в чемодане из страны несколько миллионов еуров наличными это нормально
У Дмитрия Пескова еще и дочка умница. Экономически образованная и культурная. Хорошо, что нами руководят талантливые люди и дети у них будут нами руководить. Мы видим как мы стали лучше жить за 17 лет в любимой стране, а будет еще лучше, сытнее и конфортабельнее.
Цензурных слов уже не осталось.
Фантастические твари.
не ,я понимаю, защищать бизнес за границей, но на государственном уровне защищать свои интересы за границей - это уже ни в какие ворота
Сетчина, Миллера, Грефа и других элит уже освободили от налогов и тп, это мы дуpaки, простые смертные платим с копеечных зп налоги и сборы в пфр, а элиту поддержит государство, им сейчас тяжело, зп в 2.5млн в день, им ни на что не хватает....
От одного заголовка ржать можно целый день.
затрещат в феврале виолончели запоют песню- казачок токсичный...
Привлечет триллион баксов из америки домой, повышенную доходность не обещает. Будут деньги работать на экономику страны, а это благо.
а вас нытиков давно пора в утиль
"Привлечет триллион баксов из америки домой..."
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не говорите "гоп"
что мешало сделать это все предыдущие 17 лет?
"Будут деньги работать на экономику страны"
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тоже не факт. будут работать на отдельных персонажей, которые не особо пользуются продуктами экономики нашей страны. автомобили, стройматериалы, мебель, одежда, техника - они предпочитают всё самое лучшее - не российского производства.
скупят земли, поставят дворцы - как это будет работать на экономику? они зарабатывают и так неплохо, без всяких геморных инвестиций в российскую экономику, которые не факт, что отобьются.